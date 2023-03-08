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Haydi konteyner seferberliğine... Bir yuva da siz kurun

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#Konteyner#Depremzede#Bağış
Haydi konteyner seferberliğine... Bir yuva da siz kurun
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 07:00

Büyük depremin ardından ortaya çıkan barınma sorununa çözüm ‘konteyner mahalle’ ile bulunacak. İster kendi adınızla, ister anne babanızın ya da çocuğunuzun adıyla konteyner kentinizi kurup, mahalle ya da sokağınızı oluşturabilirsiniz.

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Kahramanmaraş merkezli depremde bir çok ilde binlerce ev yıkıldı, ağır hasar gördü. Evsiz kalan depremzedelerin barınmaları için konteyner kentler kurulmaya başlandı. Siz de şahıs veya şirket olarak kendi konteyner kentinizi kurabilir, konteyner mahalle veya sokağınızı oluşturabilirsiniz. Kendi adınıza, anne-babanızın, eşinizin, çocuklarınızın ismiyle konteyner kentiniz olabilir. AFAD Başkanı Yunus Sezer, konteyner kent kurmak isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanacağını açıkladı. Sezer, Hürriyet’e şu açıklamalarda bulundu:

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KENDİ SOKAĞINI OLUŞTUR

“Hayırsever vatandaşlarımız, bireysel veya şirket olarak konteyner bağışında bulunabilir. Depremden etkilenen istediği il, ilçe veya nereyi tercih ediyorsa oraya konteyner kent kurabilir. AFAD olarak depremin etkilediği illerimiz de konteyner kentler için alanlar oluşturduk, altyapılarını tamamlıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız ‘Biz bu kente, bu ilçeye konteyner kurmak istiyoruz’ diyebilir. Bizim hazırladığımız alanlara konteyner kentini kurabilir, mahallesini, sokağını oluşturabilir. Konteyner sayısı da önemli değil, birkaç tane de alıp kurabilir. İsmini de verebilir. Başka alana kurmak isterse de altyapı konusunda destek veriyoruz, elektriği, suyu gibi. Şu an 209 konteyner kent alanımız var.

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NAKLİYE DE SAĞLANACAK

Konteynerin kurulmasına, taşınmasına kadar destek veriyoruz. ‘Her şeyi kendim yapacağım’ diyorsa, ‘Altyapısını, taşımasını da kendim yapacağım’ diyorsa ona da ‘Hayır’ demiyoruz. Bağış yapmak isteyene tamamen destek oluyoruz. Vatandaşlarımız Ankara, İstanbul, İzmir ya da Türkiye’nin herhangi bir kentinden deprem bölgesindeki illerimize konteyner yardımı yapmak isterse biz burada da devreye gireriz. Bağışladıkları konteynerleri istediği kente nakledip, kurulumunu da sağlayabiliriz.”

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, başvuru için şu bilgiyi verdi: “Bulunduğu ildeki valiliğe, AFAD’a giderek veya çağrı merkezleri üzerinden AFAD ile iletişime geçerek bu yardımları yapabilir. AFAD ile protokol yaparak ‘Bu kadar konteyner bağışı yapacağım’ diyerek parasal Bağış yaparsa da onun adına o kadar konteyner alınıp kurulur. ‘Şu şu şartlarda yapmak istiyorum’ diyorsa, ona da varız. Asgari standartlarımız var, o standartlar kapsamında her türlü bağış veya yardımı yapabilir.”

 

 

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#Konteyner#Depremzede#Bağış

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