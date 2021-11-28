HAYDİ ile 27 bin 758 ihbara anında müdahale

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kurulduğu belirtildi. 81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araç ile çalışmalarını sürdüren bu birimlerin, çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla daha etkin mücadele edebilmek ve vatandaşın da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla HAYDİ mobil uygulamasının hayata geçirildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"HAYDİ uygulamasını bugüne kadar 167 bin 200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerimizce, doğaya zarar veren, hayvanlara eziyet eden 1300 kişiyi yaklaşık 5.5 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda yer alan adli suçlar ile ilgili 2 binin üzerinde şahsa yönelik işlem yapıldı ve adli mercilere sevk edildi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerimiz yani HAYDİ polislerimiz; tüm Türkiye'de çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların karşısında."