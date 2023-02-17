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Haydi gönüllüler desteğe devam

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Depremzedeler#Yenikapı
Haydi gönüllüler desteğe devam
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

İBB’nin depremzedeler için Yenikapı’da oluşturduğu yardım merkezine ilk günler ünlü isimler de yardıma koşmuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dün itibarıyla topladığı bağışlar 411 TIR’a ulaştı, çalışan gönüllü sayısı da 22 bini aştı. Depremin ilk günlerinde Yenikapı yardımlar ve gönüllülerle doluydu. Gönüllüler neredeyse aynı işi birkaç kişi yapıyordu. Ancak dün hem bağışlarda hem de gönüllü sayısında önemli azalma vardı. Yardımların kabul edildiği masaların önünde uzun kuyruklar yoktu.

YARDIM BEKLENİYOR

Çalışanlar yardımların gelmesini bekliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Yenikapı’daki çalışmaları yerinde inceledi ve tüm gönüllülere teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haydi gönüllüler desteğe devam

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İBB, deprem sonrası 557 vatandaşı enkazdan sağ çıkarttı. İBB İtfaiyesi’ne arama kurtarmada K9 sertifikalı köpekler de yardım etti. İBB, 3 bin 234 personel, bin 232 iş makinesi ve hizmet aracıyla yardım, temizlik ve konaklama gibi hayati hizmetleri, deprem bölgelerinde AFAD’ın koordinasyonunda sürdürüyor.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Depremzedeler#Yenikapı

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