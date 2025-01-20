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Haydi çocuklar tiyatroya! DT’den 25 farklı oyun, 70 temsil

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#Devlet Tiyatroları#Tatil#ÇOCUK
Haydi çocuklar tiyatroya DT’den 25 farklı oyun, 70 temsil
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 07:00

Devlet Tiyatroları (DT), 2025 yılının ilk tatil döneminde küçük sanatseverlere sürprizler hazırladı. 20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında çocuklara yönelik toplam 25 farklı oyun, 70 temsille seyirci karşısına çıkılacak.

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DT ülke genelinde 13 yerleşik sahnesinde ve iki ile yapacağı turnelerde sergilenecek oyunlarla küçük izleyicilere sanat dolu bir ara tatili geçirt meyi hedefliyor. DT, çocukların merak duygularını ve düşünme becerilerini geliştirmek için düzenlediği ‘Filozof Çocuklar Projesi’ kapsamında da oyunları sahneye koyacak.

Ankara’da “Örümcek Charlotte”, “Güzel ve Çirkin”, “Sihirli Ayna”, “Çöp Canavarı”, “Umudunu Yitirmeyen Sığırcık”, “Büyülü Ağaç”, “Ağustos Parkı”, “Benim Küçük Yıldızım”, “Şifreli Köpek”, “Sirk Ateşi” oyunları sahnelenecek.

Haydi çocuklar tiyatroya DT’den 25 farklı oyun, 70 temsil


İstanbul’da “Çöp Canavarı”, “Park”, “Masal Yolu”, “Umudunu Yitirmeyen Sığırcık”, “Büyülü Ağaç”, “Ağustos Parkı” oyunları çocuklarla buluşacak.

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İzmir’de “Otobüs Durağında Üç Bencil”, “Umudunu Yitirmeyen Sığırcık”, “Kral Olmak İstemeyen Aslan”, “Orfin’in Müzik Kutusu” minik seyircilerin karşısına çıkacak.

Ayrıca Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Kayseri’de de çocuklar Devlet Tiyatroları’nın oyunlarıyla buluşacak.

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#Devlet Tiyatroları#Tatil#ÇOCUK

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