Haydarpaşa'da tarihe yolculuk! '6 yıldır sürprizlerle karşılaşıyoruz'

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Mayıs 2018'de kazı çalışmalarının başlatıldığı Haydarpaşa'da bugüne kadar Klasik, Erken Bizans, Hellenistik, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait eserler bulundu. Bin 200'ü son 1 yılda olmak üzere 5 bin 200 eser, kazı envanterine eklendi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Müzeler Haftası kapsamında kazı çalışmalarının devam ettiği Haydarpaşa Gar Sahası'nda, arkeolojiseverler için açık gezi düzenlendi. 'Kazıdan Müzeye Bir Eserin Hikayesi' adıyla gerçekleştirilen geziye, arkeoloji meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, toprağın her katmanında farklı bir buluntuya rastlanan alanda tarihe yolculuk yaptı.

Kazılarda görev yapan İstanbul Arkeloji Müzeleri'nden arkeolog Hüseyin Yıldırım, hamam, kilise, ikinci dünya savaşından kalma tüneller ve Bizans Dönemi'ne tarihlenen mezarları anlatarak, bölgenin 2500 yıl öncesine dek uzanan tarihi konusunda arkeoloji meraklılarına bilgi verdi. Arazi gezisinin ardından atölyede, kazılar esnasında ortaya çıkarılan eserlerin müzeye nakline kadar hangi aşamalardan geçtiğine dair bilgilendirilme yapıldı. Geziye katılanlar eserlerin geçirdiği yıkama, tasnif, restorasyon, envantere alınma ve belgeleme aşamalarını yerinde gözlemledi.

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"HEM İSTANBUL'UN HEM DE KADIKÖY'ÜN TARİHİ İÇİN BİZİ BAŞKA DİYARLARA GÖTÜRÜYOR"

Arkeolog Hüseyin Yıldırım, "2018'de yılında kentsel sit alanıydı. Burada rayların hızlı tren girişine uygun hale gelmesi için kazı çalışması yapılması gerekiyordu. 2018 Mayıs'ta kazı çalışmasına başlandı. Çalışmalara başlandığında kalıntılar bulundu ve 6 yıldır çalışmaya başlandı. 6 yıldır sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bulduğumuz her şey hem İstanbul'un hem de Kadıköy'ün tarihi için bizi başka diyarlara götürüyor.

Yeni bilgiler öğreniyoruz ve bunları öğrenip, sizlerle paylaşmanın gururunu taşıyoruz. İçeride bulunan türbenin de restorasyon çalışmasını tamamladık. Gezmek isteyenler gelip duasını ediyorlar. Bu bölgede bir kilise kalıntısı da bulduk. Maalesef çok büyük tahribata uğramış ama çok ihtişamlı bir kilise olduğunu anlıyoruz. Kiliseye gömülme geleneğinden dolayı burada yüzlerce farklı insan kemikleri de tespit edildi. Katılımcılara sit alanı ve kalıntıların ardından bir eserin hangi aşamalardan geçtiğini de anlatacağız" dedi.

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MÜZEDE SERGİLENECEK

Geziye katılanlar, kazı alanında ortaya çıkarılan eserlerin sergilenmesi amacıyla bölgede bir müze yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda arkeologlarla görüşme yaptı. Arkeologlar, yakın dönemde Haydar Paşa Garı içerisinde bazı eserlerin sergilenebileceğini, bunun için müze projesinin düşünüldüğünü aktardı.