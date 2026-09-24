Haydarpaşa’da kazık problemi: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Gar Sahası’nda yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında elde edilen yeni bulguları ve ilk etabın açılış hedefini şöyle paylaştı.

“Haydarpaşa’yı geleceğe taşırken tarihi gar binasının temellerine ilişkin kritik bir bulguya ulaştık. Tarihi yapıyı risklere karşı korumak amacıyla, uzman mühendislerin hazırladığı, akademik heyetlerin incelediği ve danışma kurulumuzun uygun bulduğu proje doğrultusunda yapı çevresinde fore kazık ve zemini sağlamlaştıran enjeksiyon uygulamaları gerçekleştirdik. Her aşamada teknik cihazlarla yapının davranışını izleyerek kontrollü biçimde ilerledik.

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İLK ETAP 2027 YILI İÇERİSİNDE AÇILACAK

Bu hassas uygulamalar, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle, ilk etabını İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin başlangıcında açmayı planladığımız çalışmalarımızın takvimini yeniden düzenlememiz gerekti. Arkeopark alanında ortaya çıkan yeni kalıntıların korunması için de altyapı ve ziyaretçi güzergâhlarına ilişkin projelerimizi yeniledik. 1909’da resmi açılışı yapılan Haydarpaşa Gar Sahası’nda tarihinin en kapsamlı restorasyonunu yürütüyoruz. Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesi, arkeoparkı, kütüphanesi, performans sanatları merkezi, sergi salonları ve atölyeleriyle Haydarpaşa’yı İstanbul’un kültür hayatına kazandıracağız. Önceliğimiz, bu eşsiz mirası bütün değerleriyle koruyarak güvenle geleceğe taşımak. Çalışmalarımızın ilk etabını 2027 yılı içinde tamamlayarak vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.”

Bakan Ersoy’un aktardığı bilgilere göre; Haydarpaşa Garı’na ilişkin tarihsel araştırmalarda yapının orijinal projelerine ulaşıldı. İlk inşaat sırasında temel altına uzunlukları 8 ila 21 metre, çapları 50 ila 90 santimetre arasında değişen yaklaşık bin ahşap kazık yerleştirildiği görüldü. 200 kazığın yerinde olduğu, 800 kazığın ise bulunmadığı tespit edildi. Bu durum, inşa tarihinden bugüne ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80’inin yok olduğunu gösteren bir bulgu olarak kaydedildi. Mevcut zemin koşullarını belirlemek ve yapı çevresindeki zemin yüzeyinde gözlenen deformasyonları araştırmak amacıyla sondaj, arazi ve laboratuvar testleri, jeofizik ölçümler ile aletsel gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

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İncelemeler sonucunda ZF sınıfında olduğu belirlenen zeminin heterojen dolgu ve sıvılaşabilir kumdan oluştuğu, suya doygun özellik taşıdığı tespit edildi.

FORE KAZIK İMALATI GERÇEKLEŞTİ

Zeminin önemli geoteknik riskler barındırdığı, sıvılaşmanın gerçekleşmesi durumunda yapıda oturma ve yanal yayılma hareketlerinin meydana gelebileceği belirlendi. Zemin iyileştirme projesi, uzman akademik heyetlerce incelendi ve uygun bulundu. Proje kapsamında yanal yayılmanın önlenmesi amacıyla yapı çevresinde fore kazık imalatı gerçekleştirildi. Yapı içinde ve dışında ise kompaksiyon enjeksiyonu ve polimer enjeksiyonu gibi zemin güçlendirme uygulamaları yapıldı. Uygulamalar sırasında deneysel ve gözlemsel veriler periyodik olarak toplandı. Elde edilen sonuçlara göre projelerde gerekli revizyonlara gidildi. Teknik inceleme, değerlendirme ve revizyon süreçleri ile güçlendirme uygulamalarının gerektirdiği çalışmalar, iş programının yeniden ele alınmasına ve uygulama süresinin uzamasına neden oldu.

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ARKEOLOJİK KALINTILAR ORTAYA ÇIKARILDI

Haydarpaşa Arkeopark alanında mevcut kalıntıların konservasyonu sürerken altyapı, drenaj ve ziyaretçi dolaşım güzergâhlarına yönelik kazılarda yeni arkeolojik kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Altyapı ve drenaj hatları ile ziyaretçi güzergâhları, mevcut ve yeni bulunan kalıntıların konumları ve korunma durumları dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni buluntuların korunması için gereken ilave çalışmalar da uygulama takvimini etkiledi.

TAŞINMA SÜREÇLERİ GECİKTİRDİ

Taşınma süreçleri bazı alanlarda çalışmalara başlamayı geciktirdi. Haydarpaşa Gar Sahası’nda farklı kurumlara ait yapı, tesis, ekipman ve kullanım alanlarının taşınma süreçleri de uygulama sıralamasında etkili oldu. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle bazı bölümlerde planlanan imalatlara öngörülen zamanda başlanamadı. Boşaltılan alanların uygulamaya hazır hâle getirilmesi ve gerekli saha düzenlemelerinin yapılması da ek süre gerektirdi. Haydarpaşa Gar Sahası’nda yürütülen çalışmalar; koruma ve güçlendirme uygulamalarının yanı sıra yeni kültür ve sanat alanlarının oluşturulmasını kapsıyor.