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Haydarpaşa yüzünü gösterdi

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#İstanbul#Kadıköy#Haydarpaşa Garı
Haydarpaşa yüzünü gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

İstanbul’un tarihi simgelerinden olan ve yangında hasar gördüğü için 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Haydarpaşa Garı’nda, binanın çevresine kaplayan örtünün bir kısmı kaldırıldı.

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İstanbul Kadıköy’de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanan proje doğrultusunda, tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

BAKAN 2024’TE HAZIR OLACAK DEMİŞTİ

Haydarpaşa Garı’nda 2016’da başlayan restorasyonda son aşamaya gelindi. Binanın çevresini kaplayan örtülerin bir kısmının kaldırıldığı görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl temmuz ayında Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan arkeopark alanını inceleyerek, “Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024’te tamamen hazır hale getirilecek” diye açıklama yapmıştı.

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Restorasyonda olan Haydarpaşa Garı’nın yeni hali, dron ile görüntülendi.

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#İstanbul#Kadıköy#Haydarpaşa Garı

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