Haydarpaşa Garı hayata dönüyor... Marmaray’dan bu yana atıl durumdaydı

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İstanbul Kadıköy’de, Sultan İkinci Abdülhamid’in emriyle 116 yıl önce açılan ve Marmaray devreye girdikten sonra uzun süredir atıl bekleyen tarihi Haydarpaşa Gar Binası yeni çehresiyle yeniden günyüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

YANGINDA ÇATISI ÇÖKTÜ

Haydarpaşa Garı’nın 28 Kasım 2010’da çıkan yangında çatısı çöküp dördüncü katı tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Yapının büyük hasar görmesi sonrası, Devlet Demiryolu Genel Müdürlüğü tarihi dokuya da zarar vermeden 2 etap halinde yürütülen restorasyon sürecine başladı.

SAAT YERİNE TAKILDI

Zemin iyileştirme ve olası bir büyük depreme yönelik yapısal güçlendirme imalatları tamamlanan Tarihi Haydarpaşa Garı’nın simgesi olan ve çıkan yangında motoruyla diğer mekanizmaları zarar gören saat bakımı yapılarak yerine takıldı.

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Marmaray’ın Boğaz geçişinin 2013 yılında açılmasıyla birlikte Haydarpaşa Garı atıl hale geldi.

YÜZDE 90 TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün Haydarpaşa Gar Binası’nın da içinde bulunduğu Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, “Arkelojik kazılar yüzde 90 oranında tamamlandı. Haydarpaşa Gar sahasında, dünyada ve Türkiye’de ilk olacak arkeopark projesini bu yıl içinde tamamlıyoruz. Toplam 475 bin metrekarelik proje alanının 400 bin metrekaresi arkeolojik park, 75 bin metrekaresi de demiryolu ve işletme alanları olacak” dedi.

İSTANBUL’UN GİRİŞ KAPISI

- Yapımına 30 Mayıs 1906’da başlanıp, 2 yıl gibi bir sürede inşa edilerek 19 Mayıs 1908’de tamamlanan Haydarpaşa Garı, o günden bu yana İstanbul’un en görkemli sembol yapılarından biri oldu. Daha önceleri Haydarpaşa’ya kadar gelen trenler buradaki liman üzerinden gemilerle taşınarak İstanbul Boğazı’nı aşıp karşı da Sirkeci’ye geçerek yollarına devam ediyordu.

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11 ÇELİK MAKAS ÖZGÜN LEFKE TAŞI

- Bakan Uraloğlu, projenin birinci etabında tarihi garın çatı restorasyonuna başlandığını ve 3 yıl içinde aslına uygun şekilde tamamlandığını hatırlatıp özetle şu bilgileri aktardı: “İki kuleden oluşan çatı binası için 11 çelik çatı makasını orijinaline uygun olarak yeniden imal ettik ve eski haline kavuşturduk. Zemin kattaki yolcu bekleme salonunun bezemelerini, vitray camlarını ve çerçevelerini, özgün döşeme kaplamalarını, duvar kaplamalarını, altın varaklı aplikleri, ahşap kapı, pencere, panjur işlerini de bitirdik. Dış cephenin onarımı için de hassas bir çalışma yürütüyoruz. Korumaya yönelik konservasyon yani sanatsal temizlik devam ediyor. Sadece gar binası restorasyonu için özel açılan taş ocağından temin edilen kumtaşı olarak da bilinen Lefke taşı ile taş imalatlarını özgün bir teknik ile gerçekleştiriyoruz. Gar binasının Kadıköy deniz, Kadıköy kısa ve Kadıköy kule dış cephe imalatları ve aydınlatma çalışmalarını da tamamladık. Haydarpaşa Garı projesi kapsamında ve parselinde bulunan 5. Plan No’lu yapı inşa çalışmaları altyapı ve üstyapı olarak devam ediyor.”