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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Haydar Baş, sevenlerine son kez böyle seslenmiş...

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Trabzon’da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Baş’ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde de önlemler alındı. Öte yandan, Haydar Baş'ın sevenlerine son kez seslendiği görüntüler ortaya çıktı. Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş’ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi’ne getirildi. Baş’ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde de önlemler alındı.

Haydar Baş, sevenlerine son kez böyle seslenmiş...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş’ın evinin çevresini de bariyerle kapattı.

Haydar Baş, sevenlerine son kez böyle seslenmiş...

Taziye için gelen, Baş’ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor. Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi.

Haydar Baş, sevenlerine son kez böyle seslenmiş...

Haydar Baş’ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.

Haydar Baş, sevenlerine son kez böyle seslenmiş...

SON KEZ BÖYLE SESLENMİŞ

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın sevenlerine son kez seslendiği görüntüler ortaya çıktı.

Corona Vi,rüsü nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.

Haydar Baş Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
Haydar Baş Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
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