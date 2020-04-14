Haydar Baş Kimdir? Haydar Baş kaç yaşında ve nereliydi?
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurucusu olduğu BTP'nin uzun yıllardır Genel Başkanlığını sürdüren Haydar Baş, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü mezunuydu. Siyasi kişiliğinin yanı sıra iş adamı olan Haydar Baş'ın bazı televizyon kanalı ve gazetelerin de sahibi olduğu biliniyor. Peki, Haydar Baş Kimdir? Haydar Baş kaç yaşında ve nereliydi?
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavileri devam ederken kötü haber az önce geldi. Haydar Baş, memleketi Trabzon'da tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. İşte, Haydar Baş hakkında merak edilenler...
Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur.
Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.
Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Baş, Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde vazifesini sürdürmüştür.
Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmekteydi.
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