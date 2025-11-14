Haydanlı’dan ihalelere 4 ifade

Haberin Devamı

WHATSAPP YAZIŞMALARI

Hakkında ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapis talep edilen Haydanlı, 22 Mart’taki ilk ifadesinde Ekrem İmamoğlu başkan seçilince İBB idaresinin kendisiyle çalışmak istemediğini öne sürerek, “2019 ve 2020’de toplam iki-üç adet harici bir ihale dahi yoktur” dedi.

6 Mayıs’taki ifadesinde ise “Soruşturmaya yardımcı olabilecek bazı hususları savcılığınıza anlatmak istiyorum” diyerek şunları söyledi: “Gökhan Köseoğlu (Kültür A.Ş.’de hak ediş şefi) bu soruşturma kapsamında bazı bilgi ve belgeleri WhatsApp üzerinden bana gönderiyordu, bazen de şifahi olarak Kültür A.Ş.’de dönen usulsüzlükleri anlatıyordu. Ben de her seferinde kendisini raporu hazırlayan müfettişe yönlendiriyordum.”

2 Haziran’daki ifadesinde WhatsApp yazışmalarının çıktılarını da savcılığa sunan Haydanlı, 2020 senesinin ortalarından sonra İBB’den herhangi bir ihale almadığını kaydetti: “Önceki almış olduğum ihale de tamamlandırılmadı. Murat Ongun’u hayatımda bir defa gördüm. Herhangi bir ticari faaliyet yürütmedim, hatta birbirimizi sevmeyiz.”

İHALELER VE KAZANANLAR

Haydanlı, 20 Haziran’daki son ifadesinde de Kültür A.Ş.’den aldığı 5 ihalenin sözleşmesinin devam ettiğini kaydederek “Seçimden sonra Kültür A.Ş. genel müdürlüğü görevine getirilen Serdal Taşkın, beni Sütlüce’de bulunan iletişim çadırına davet etti. ‘Önceki dönemden devam eden işlerinizi yapmak istiyorsanız bizim belirlediğimiz şirketlerle çalışmanız gerekir’ dedi. Önceki dönemden 17 milyon TL civarı hak edişlerimiz ve teminatlarımız bulunmaktaydı. Serdal Taşkın bana sürecin kendilerinin istediği gibi yürütülmesi gerektiğini, ancak bu şekilde içerideki ödemeleri alabileceğimi söyledi” iddialarında bulundu.

ŞEMA DA SUNDU

Serdar Haydanlı, savcılığa kendisinin hazırladığı ‘örgütün çalışmasına ilişkin şema’yı da sunarak, “2019 seçimlerinden sonra İBB tarafından yapılan ihalelere, alt ihalelere, bu ihaleleri kazanan şirketlerin iş yaptırdığı veya sahte fatura aldığı şirketlere, daha sonra çek kesmek suretiyle nakde çevriler paraların nasıl aklandığına dair hazırlamış olduğum şemayı savcılığınıza sunuyorum. Bu şemayı Gökhan Köseoğlu’nun süreç içerisinde bana anlattığı bilgilerden yola çıkarak hazırladım” dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Haydanlı, serbest bırakıldı.