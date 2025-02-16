Hayattan kopartan kazaya 5 yıl hapis

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İSTANBUL Küçükçekmece’de 13 Kasım 2024 tarihinde, 19 yaşındaki sürücü E.S., önündeki aracı sollamak için şerit değiştirmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen aracı son anda fark etmiş, tekrar şeridine girmeye çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen hemşire Şengül Ayyıldız’a (56) çarpmıştı. Ağır yaralanan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan E.S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Küçükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan sanık E.S., “Olay günü ders çalıştım. Sonra arkadaşımla buluşmak üzere araç ile yola çıktım. Direksiyon hâkimiyetini kaybettim. Sonuçta bu kaza meydana geldi, üzgünüm, aileden özür diliyorum. Ben drift yapmadım. Hızım yaklaşık 40 km kadardı, hava yağışlıydı. Öğrenciyim, sınavlarım var, tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

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İNDİRİM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın kaza öncesi yoğun internet kullanımı bulunduğunu, bu yüzden dikkatinin dağınık olduğunu, kontrolsüz şerit değiştirme ve araca gaz vererek hızlandırma eylemleri sonucu aracın hâkimiyetini kaybettiğini, bu nedenle bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti. Mahkeme, sanık E.S.’yi ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne düşürdü. Sanığın ehliyetine de 2 yıl 6 ay el koyulmasına karar verildi.