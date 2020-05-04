AK Partili Gündoğdu ve eşi anlattı: Hayatta olmaz demiştim 25 yıldır evliyiz

Sizi tanıyalım?

Gönül Gündoğdu: Akçaabat doğumluyum, aslen Trabzonluyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ön lisansını bitirdim. Çukurova Üniversitesi’nde formasyon aldım. Bir yıl bilgisayar programcılığına gittim. Altı yıl atletizm, bir yıl hentbol, üç ay ise tekvando yaptım. Okul bittikten sonra 1994 yılında Metin Bey’le tanıştık, 95 yılında da evlendik. 49 yaşımdayım. Üç çocuğumuz oldu. Bir kızımız iki oğlumuz var. Hayalim iki kızım olmasıydı. Rabbim bana bir sürü kız evlat gönderdi. Yerli Düşünce Derneği’nde Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü yapıyorum. Orada da yüzlerce çocuğumuz var. Hepsinin Gönül anneleriyim.

İLK TANIŞMA

Nasıl tanıştınız?

Üniversitenin son günleriydi. Metin Bey yurttan bir arkadaşımla iletişime geçmiş. Mezuniyet yemeği gibi bir organizasyon vardı okulda. Oradaki program bitti, arkadaşım bana ‘Hadi gidiyoruz’ falan diyor ama ben anlam veremiyorum ısrarına. ‘Yorgunum, dışarı çıkamam’ dedikçe ‘Hayır, geleceksin’ diyor. Sonrasında anladım tabii, Metin Bey’e adıma ‘Geleceğiz’ sözü vermiş.

Metin Gündoğdu: Gönül’ün yurdu bizim işyerinin hemen arka tarafındaydı. Her gün işyerinin önünden geçer yurda giderdi. O gidip gelirken gözüme takılırdı; hiç sağına soluna bakmaz, güzel mi güzel. Yaklaşık 2-3 ay izledim. Sonra da yurttan bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştık. Oradan kurdum bağlantıyı anlayacağınız. Yemeğe çıktık bir gün hep birlikte.

ISPARTA GÜLÜ VERDİ

İlk görüşte mi aşık oldunuz?

Gönül Gündoğdu: Hayır. Aşkın, biraz zamana ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Metin Bey arkadaşımla birlikte çıktığımız yemekte bana kocaman ama solmuş bir Isparta gülü verdi. Gülü arabanın arkasına koymuş, sıcaktan biraz solmuş. Yurda döner dönmez, vazo falan yok tabii, bir gazoz şişesi vardı onun içine koydum gülü. İlk gün bile arkadaşıma, ‘Yok, olmaz bu iş’ dedim. ‘Ordulu almam, askerlik yapmamış almam, sarışın kızıl ıyyy hayatta almam’ dedim. Artık ne kadar büyük konuştuysam, onca zorlukla yılları devirdik.

ÇOK ACI ÇEKTİRDİLER

Evlilik kararı nasıl alındı, aileler denkleme ne zaman girdi?

Metin Gündoğdu: Çok acı çektirdiler bana.

Gönül Gündoğdu: Aileme konuyu açtığımda annem karşı çıktı. ‘Hiç tanımadığımız bir aile’ dedi. Zamanla o da kabullendi. Biraz mücadeleyle oldu ama oldu. Sadece annem mi dersiniz? Rahmetli dedem, annemin babası, sülalede dışarı giden kızlara gıcık; en çok o karşı çıktı. Akraba evliliği had safhaya gelmişti. Bizim jenerasyon oturduk hep birlikte çok zor olacağını bile bile bir karar aldık: Biz artık bundan sonra asla akrabalarla evlenmeyeceğiz. Olaylar, küsmeler, darılmalar ama direndik. Çok şükür de o günleri atlattık. O yıllardan sonra kimse akraba evliliği yapmadı.

LA UŞAĞUM SEN KAFAYI MI YEDUN

Metin Gündoğdu: Dedenin tavrı beni çok üzmüştü ama sonrasında doğru olmadığını o da gördü. Bir anımı anlatayım. 1994 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) Trabzon İl Başkanı Yaşar Cihan Abi’yle yeni tanışıyoruz. ‘Ben Trabzon’dan evleniyorum’ dedim. Bana, ‘La uşağum sen kafayı mı yedun. Ben Akçaabatlı’yım gittim hanımı Bursa’dan aldım. Sen hangi akılla Trabzon’dan gelin alıyorsun’ dedi. Şaşırdım. Yaşar Abi de bana, ‘Gardaşım Akçaabatlı hanımın dırdırını çeken cennete gidiyor. Neyse, en azından cennet garanti, hayırlı olsun’ dedi ve kahkahalarla gülmeye başladı. İtiraf edeyim, Gönül Hanım Yaşar Abi’nin dediği kadar olmadı. Gönül Hanım şimdi karşımda gözümün içine bakıyor, ne desem yalan olur (Gülüyorlar).





YAPBOZ İLE KARANTİNA

AİLENİN korona günlerinde imdadına yapboz yetişmiş. Gündoğdu Ailesi’nin manevi kızları Şeyma, bin parçadan oluşan yapboz ile ailenin tüm fertlerini masanın etrafında toplamayı başarmış. Galaksi detaylı yapboz konusunda Emirhan ile Emre’nin çok iyi olduğunu anlatıyor Şeyma.

İNCECİK AÇACAKSIN

METİN Gündoğdu korona günlerinde mutfağa daha sık girer olmuş. En iyi yaptığı yemeklerin başında da Ordu pidesi geliyormuş. İftar saati yaklaşırken mutfağa girip kollarını sıvıyor. Şeyma, pidenin hamurunu mayalamış bile. Metin Gündoğdu alıyor eline oklavayı başlıyor pide hamurunu açmaya. Meşhur Ordu pidesinin püf noktalarını da vermeyi ihmal etmiyor. En önemli konu hamurun incecik açılmasıymış. Kaşar peynirini koyup, üzerine yumurta sarısını sürüp fırına veriyor pideyi. Bir diğer püf noktası ise pide biraz kızarmaya başladığında üzerine tereyağ sürüp yeniden pişmeye bırakmakmış.

KARADENİZ’İN HIRÇINLIĞI ONA YANSIMIŞ

Eşinizi anlatır mısınız?

Gönül Gündoğdu: Metin Bey aile kavramına çok önem verir. Siyasete aşıktır. Eve gece saat 12’de, 1’de gelir. Öz kültürüne düşkündür. En mutlu olduğumuz anlar aile gezilerimizdir. Yolculuklarda çok keyiflidir. Her yerde durur, keşfeder.

Metin Gündoğdu: Son bir buçuk ayda COVID-19 ile birlikte ev erkeği oldum. Çok güzel balık buğulama yaparım. Gönül Hanım ile 25 yıllık evliliğimiz var, çeyrek asır. Ahlakını sevdim. İnsanların ahlak güzelliği her şeyden önemlidir. Gönül Hanım biraz agresiftir. Karadeniz’in hırçınlığı yansımıştır karakterine. Mükemmel yemek yapar. Karadenizli özelliklerinin hepsini taşıyor. Azimlidir. Yaşı 49 hâlâ bir çocuk gibi sevilmeyi bekliyor.

Gönül Gündoğdu: Bir kadın aşırı ilgi bekliyorsa, hiç ilgi görmemiştir. İlgi konusunda eksiksin Metin Bey.

Metin Gündoğdu: Gönül Hanım haklı. Sürekli siyasette olunca eve, çocuklara çok zaman ayıramadık.

Günler nasıl geçiyor?

Gönül Gündoğdu: Korona size ne getirdi derseniz eğer, karantina günlerinde aile olduğumuzu hissettik. Çocuklarım bir arada, Metin Bey yanımızda.

BALKONDA ÇİÇEK BAHÇESİ



GÖNÜL Gündoğdu’nun balkonu küçük bir çiçek bahçesine dönüşmüş. Orkide, yediveren, menekşe hatta çilek, domates... Tüm çiçeklerine “Annecim” diye seslenip her birini bebek gibi seviyormuş.

ÜÇÜ MANEVİ, ALTI ÇOCUK

GÜNDOĞDU Ailesi’nin 23 yaşında Kevser, 19 yaşında Emirhan ve 16 yaşında Emre isimlerinde üç evladı, üç de manevi kızları var. İlk manevi kızları 29 yaşındaki Arife olmuş. Kosova’da Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Arnavut kökenli Arife, ülkesinde yaşadığı zorlukları Eskişehir’deki bir programda Metin Bey’e anlatmış. Ülkesine döndükten bir süre sonra Türkiye’ye gelip çalışmak istediğini söyleyince Yerli Düşünce Dergisi’nde çalışmaya başlamış. Ancak kalacak yer sorunu çıkmış. Gündoğdu Ailesi’nin kızları Kevser, tam da o günlerde üniversiteyi kazanıp İstanbul’a yerleşmiş. “Kızımızın yerine Arife’yi koyduk” diyor Gönül Gündoğdu, iki yıl kendileriyle yaşayan manevi kızını anlatırken. Arife evlenirken Gündoğdu Ailesi’nin Ordu’daki evinden gelin çıkmış.

MANEVİ KIZDAN TORUN

Ailenin ikinci manevi kızı 27 yaşındaki Narin Nur olmuş. Gazi Üniversitesi’nde okurken dergide çalışan ancak okul bitince ailesinin yanına Karaman’a dönen Narin, üç ay sonra Ankara’ya gelip yüksek lisans yapmak ve çalışmak istediğini söylemiş. Beş ay Gündoğdu Ailesi’nin evinde konuk olmuş ve Metin Bey’in Ordulu danışmanıyla evlenmiş. Çiftin manevi kızları Narin’den 1 yaşında Ayşe Ece adında torunları var. “Torun baldan tatlıymış” diyor Gönül Gündoğdu. Üçüncü manevi kızları ise 30 yaşındaki Şeyma. Metin Gündoğdu’nun Ordu’dan tanıdığı babası vefat edince, o da iki yıl önce ailenin kızı olmuş. Şeyma, evdeki çocukların ablası, Metin Gündoğdu’nun da danışmanı.