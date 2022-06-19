Hayatlarını değiştiren spor: Korfbol

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Batman’ın Binatlı köyünde bulunan Binatlı Ortaokulu’nda görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni Ahmet Ezgin, geçen sene öğrencilerine spor alışkanlığı aşılamak istedi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ise Ezgin’e, erkek ve kadınların birlikte oynadıkları bir takım oyunu olan ‘korfbol’ sporunu önerdi. 3 ay süren sıkı antrenmanlar sonucunda köy okulu öğrencileri korfbolun kural ve tekniklerini öğrendi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin okula korfbol için gerekli olan forma, korfbol topları ve sepetlerini göndermesi sonucunda ocak ayında 8’i kız öğrenciden oluşan 16 kişilik korfbol okul takımı kuruldu.

KENTTE İLK TURNUVA

Kentteki diğer okullar da korfbol sporuna yönelerek kendi takımlarını kurdu. Böylece Batman’da korfbol takımı olan okul sayısı 6’ya yükseldi. Bunun üzerine ilk kez nisan ayında Batman’da okul sporları faaliyeti kapsamında korfbol turnuvası düzenlendi. Binatlı Ortaokulu takımı ‘Yıldızlar’ kategorisinde 6 okul arasında 2. olarak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Batman İl Özel İdaresi’nin desteğiyle 25 Nisan’da Muğla’nın Dalaman ilçesine giden Binatlı Ortaokulu takımı düzenlenen müsabakalarda Türkiye birinciliği için finallere kalan son 12 takım arasına girdi.





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Kocaeli’nde 23-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Birinciliği Turnuvası’nda ise şampiyonluk için mücadele eden Binatlı Ortaokulu takımı, burada çeyrek finale kalarak ismini son 8 takım arasına yazmayı başardı. Öte yandan Muğla ve Kocaeli’nde yapılan maçlar sırasında iki seyirci Binatlı Ortaokulu takımında yer alan iki öğrenciye eğitim ve öğretim hayatları boyunca bütün spor masraflarını karşılayan burs sözü verdi. Gelecek sene Türkiye birincisi olmayı hedeflediklerini söyleyen Ahmet Ezgin, “Öğrencilerimiz ilk kez geçen sene tanıştıkları korfbol sporunu çok sevdi” dedi.