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Mustafa KANLI- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

Hayatını kurtarmak isteyenin canına kıydı! Linçten ucuz kurtuldu

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Gaziantep'te, intihar etmek isteyen M.Y., kendisini ikna etmek isteyen Oktay Danabaş’ı (39) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. M.Y. olayın ardından linç girişiminden polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi’nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y., otomobilinin içerisinde pompalı tüfekli intihar etmek istedi. Durumu gören market işletmecisi Oktay Danabaş, M.Y. ile konuşmaya başladı. Konuşma sırasında M.Y., yanındaki tüfekle, kendisini ikna etmeye çalışan Oktay Danabaş’a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Danabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı görenlerin linç etmeye kalkıştığı M.Y., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından çıkarıldı ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hayatını kurtarmak isteyenin canına kıydı Linçten ucuz kurtuldu
Oktay Danabaş

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