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Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören

Güncelleme Tarihi:

#Vali Yardımcısı#Kalp Krizi#Şenol Esmer
Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 14:08

Kayseri’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Şenol Esmer için, Valilikte tören düzenlendi.

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Dün akşam saatlerinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Kayseri Valiliği önünde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy ile Dursun Ataş, il protokolü ve Esmer’in ailesi katıldı. Saygı duruşunun ardından Esmer'in öz geçmişinin okunduğu törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören

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Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Hepimiz bir arada Şenol Esmer’in ömründe özellikle Kayseri’deki çalışmalarına, memleket sevdasına şahitlik ediyoruz. Benim için çok zor bir an. Çünkü 4 yıldır en yakın çalışma arkadaşlarımdan birisiydi. Kendimizi bir konu içinde zorlukla bulunduğumuz anda Şenol valimi çağırır kendisiyle dertleşirdim. Birçok gün saatlerce istişarelerde bulunurduk. Ona veda etmek, meslektaşları gibi benim için de çok ayrı bir zorluk. Ben onun valisi konumundaydım ancak o bizim meslekte büyüğümüz, ağabeyimizdi. Hem meslektaşımı hem de ağabeyimizi uğurlamanın benim açımdan hüznünü yaşıyorum. Örnek devlet adamı kişiliği, örnek aile babası olması, örnek eş olmasını hep takdirle ve uzaktan memnuniyetle izledim” dedi.

Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören

Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gönderildi. 

Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören

Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören

 

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#Vali Yardımcısı#Kalp Krizi#Şenol Esmer

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