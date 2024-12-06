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Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama

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#Kocaeli#Polis#Kocaeli Haberleri
Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 15:34

Kocaeli’de, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Bülent Topaloğlu (51) için tören düzenlendi. Törende, oğlu Berker Topaloğlu babasını son yolculuğuna 'selam’ verip uğurladı.

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 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde 2009 yılından beri görev yapan, 1 çocuk babası polis memuru Bülent Topaloğlu, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topaloğlu için İl Emniyet Müdürlüğü’nde resmi tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama

Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, emniyet personeli ve Topaloğlu ailesi ve yakınları katıldı. Tören sırasında Bülent Topaloğlu'nun oğlu Berker Topaloğlu, babasının tabutu polisler tarafından taşınırken selam vererek ağladı.

Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama

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Bülent Topaloğlu, ikindi namazının ardından Sakarya’da Alifuatpaşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama

Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama

Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama

Hayatını kaybeden polise oğlundan selamlı uğurlama

 

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#Kocaeli#Polis#Kocaeli Haberleri

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