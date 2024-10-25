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Hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu için tören

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#Kayseri#Sabahattin Çakmakoğlu#Tören
Hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu için tören
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 12:23

Ankara'da hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93) için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi. Törende, Çakmakoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Çakmakoğlu'nun cenazesi, cuma namazının ardından toprağa verilecek.

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Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, Ankara'da hayatını kaybetti. Memleketi Kayseri'ye getirilen Çakmakoğlu'nun cenazesi için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il başkanları, Çakmakoğlu'nun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende, Çakmakoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Çakmakoğlu'nun cenazesi, cuma namazının ardından İncesu ilçesinde toprağa verilecek.

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#Kayseri#Sabahattin Çakmakoğlu#Tören

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