Hayatını kaybeden eski milletvekili için TBMM'de tören

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CHP 19'uncu dönem Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Doğan için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile milletvekilleri katıldı. Mustafa Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Doğan'ın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Doğan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Mustafa Doğan, 1948 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Doğan, Gaziantep Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdür Muavinliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini yaptı. 19'uncu dönemde CHP Gaziantep Milletvekili olarak Parlamento'da görev yapan Doğan, evli ve 2 çocuk babasıydı. (DHA)