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Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMM'de tören düzenlendi! Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı

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#Cevdet Selvi#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel
Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMMde tören düzenlendi Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:56

Ankara'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMM'de resmi tören düzenlendi. Siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende Selvi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu başında saygı duruşunda bulunulup dualar edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra birbirleri ile tokalaşt

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83 yaşındaki Cevdet Selvi, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 28 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Selvi için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene; Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMMde tören düzenlendi Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra birbirleri ile tokalaştı. Cevdet Selvi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Selvi'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Cevdet Selvi'nin cenazesi, Gölbaşı Mezarlık Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMMde tören düzenlendi Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı

1997’DE CHP’YE KATILDI

Cevdet Selvi, 1943 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehir Yüksek Tekniker Okulu Makine Bölümü'nden mezun olan Selvi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi Tayyare Fabrikası ile Türkiye Gübre Sanayi Kütahya Fabrikası'nda çalıştı. Harb-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeliği, Petrol-İş Şube Başkanlığı, Teşkilatlanma Sekreterliği ve Petrol-İş Genel Başkanlığı görevlerini yürüten Selvi, Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeliği, ILO Türkiye Delegeliği görevlerinde bulundu.

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMMde tören düzenlendi Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı

Selvi, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ile SODEP kurucu üyeliğini yapmasının ardından 1995 yılı seçimlerinde DSP'den İstanbul Milletvekili seçildi. 1997 yılında CHP'ye katılan Selvi, 1999 seçimleri sonrasında Genel Başkan Deniz Baykal'ın istifası sonrası Genel Başkan Vekili oldu. 2010 yılında da Baykal'ın istifa etmesi sonrasında bir kez daha Genel Başkan Vekili olan Selvi, 18, 20 ve 22'inci dönem milletvekilliği yaptı. Selvi, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi için TBMMde tören düzenlendi Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı

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#Cevdet Selvi#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel

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