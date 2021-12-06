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Hayatını kaybeden doktorun adı İSGEM binasında yaşatılacak

#İSGEM#Ümit Erdem#Koronavirüs
Hayatını kaybeden doktorun adı İSGEM binasında yaşatılacak

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Ümit Erdem'in adı Aksaray'daki İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Araştırma Merkezi (İSGEM) binasına verildi. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü hekimlerinden Doktor Ümit Erdem, geçtiğimiz yıl Aralık ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İBB, yaşamını yitiren 30 yıllık çalışanı Ümit Erdem’in adını, Aksaray’daki İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Araştırma Merkezi (İSGEM) Ek Hizmet Binası'na verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Aksaray'daki İSGEM binasında Erdem’in yakınlarıyla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Pandemi sürecinin kurumun çok değerli insanlarını da aramızdan aldığını ve Erdem’in de bu değerli insanlardan biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Sağlıkçılar, bu işten en fazla etkilenen insanlar oldu. Ve ne yazık ki can kayıpları yaşadık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İş sağlığı ve güvenliği noktasında bir merkez kurma düşüncemiz, zaten bizim seçimde taahhüt ettiğimiz bir meseleydi. Burada sadece kurumumuz da faydalanmayacak. Dışarıdan da faydalanma imkanlarını sunacağız. Bizim ailemizin 30 yıllık çalışanıydı. 30 yıl buraya emek vermiş bir insan. İBB'nin asaleti çok büyük. Bunu da en doğru şekilde hissettireceği ve yaşatacağı şey, kendine emek veren insanların isminin yaşatılması, onlara dönük hizmet veren bir anlayışı ortaya koyması, bir vefa örneğidir" diye konuştu. 

Hayatını kaybeden doktorun adı İSGEM binasında yaşatılacak



Erdem’in kız kardeşi Özgül Erdem ise "Beni ve ailemi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan İmamoğlu, 6 katlı İSGEM'de Hijyen Laboratuvarı, Göçmen İşçi Sağlığı Merkezi, İSG Dijital Kütüphanesi, İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Eğitim Merkezi'nin hizmet vereceğini dile getirdi.

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#İSGEM#Ümit Erdem#Koronavirüs

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