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Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Meclis'te cenaze töreni

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#TBMM#Meclis#Cenaze Töreni
Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Mecliste cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:36

Hayatını kaybeden 13. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Nazif Kurucu için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

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Törene, Kurucu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Mecliste cenaze töreni

Törende, Kurucu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar Kurucu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Mecliste cenaze töreni

Kurucu'nun cenazesi Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Mecliste cenaze töreni

1931'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğan Kurucu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Mecliste cenaze töreni

Çameli ve Çay kaymakamlıkları görevlerini yürüten Kurucu, 13. Dönem Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Mecliste cenaze töreni

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#TBMM#Meclis#Cenaze Töreni

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