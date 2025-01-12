Hayatını kaybeden 13. dönem milletvekili için Meclis'te cenaze töreni

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Törene, Kurucu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

Törende, Kurucu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar Kurucu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kurucu'nun cenazesi Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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1931'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğan Kurucu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Çameli ve Çay kaymakamlıkları görevlerini yürüten Kurucu, 13. Dönem Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi.