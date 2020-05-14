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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hayatını GPS kurtardı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Hayatını GPS kurtardı
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Ceylan Yıldırım... 25 yaşında... Boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesi tarafından zorla bir minibüse bindirilip ormana götürüldü, işkenceye maruz kaldı. Minibüsün GPS kaydını takip eden polis tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

İstanbul Sultanbeyli’de geçen pazar gecesi bir kadının zorla siyah bir minibüsle kaçırıldığı ihbarı yapıldı. Güvenlik görüntülerinden minibüsün plakasını belirleyen polis, GPS cihazı olduğu saptanan minibüsün izini sürdü. Beykoz’daki ormanda bir süre durduktan sonra tekrar hareket eden ve Kavacık’ta tekrar duran minibüsün bulunduğu sokaktaki eve operasyon düzenlendi.

‘YALVARDIM AMA...’

Ceylan Yıldırım evde ağır yaralı olarak bulundu. Eşi Ersin Yıldırım ve amcası Sait Yıldırım gözaltına alındı. Olayın diğer şüphelileri olduğu belirtilen Ali Y. (22), Dilek Y. (27) ve Burhan Y.’de (36) Pendik’te gözaltına alındı. ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürmeye teşebbüs’ten sorgulanan Ersin Yıldırım ve Burhan Y. tutuklandı; Sait Yıldırım, Ali Y. ve Dilek Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören Ceylan Yıldırım, polise verdiği ifadede, 2012’de Ersin Yıldırım ile evlendiklerini, iki çocukları olduğunu belirterek, “Bir yıl önce aramızda şiddetli geçimsizlik başladı. 6 ay önce evden ayrılarak babamın yanına gittim. Ailemle de bazı sıkıntılar yaşayınca sığınma evine geçtim. Olay günü annemin yüzüne biber gazı sıktılar. Eşim ve ağabeyi beni bir sandalyeye oturtarak işkence etti. Yediğim dayaktan bayıldım daha sonra ayıldığımda eşime beni hastaneye götürmesi için yalvardım” dedi.

Hayatını GPS kurtardı
Ersin Yıldırım

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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