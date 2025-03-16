Hayatını evladına adamıştı... Doğuştan engelli Can'a acı veda: Dün vedalaştık sanki

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Mudurnu'nun Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Can Kahraman, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can'ın tüm bakımlarını annesi üstlendi. Yıllarca büyük bir özveriyle oğluna bakan Fatma Kahraman, ona adeta hayatını adadı.

Dün gece evinde hayatını kaybeden Can'dan geriye ise hatıraları kaldı. 1 yıl önce İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan fedakar anne, "25 yıldır hiç yılmadım" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Can Kahraman, hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluğunu yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

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"YİNE DE GÖZLERİ GÜLERDİ"

Acılı baba Şaban Kahraman, "O kadar zor şartlara rağmen yine de gözleri gülerdi. Onun çektiği acıları normal bir insan çekmemiştir. Annesi kendini suçlu hissediyor 'uyurken bakmadım' diye. Son zamanlarda ağrıları azalmıştı" dedi.

"DÜN VEDALAŞTIK SANKİ"

Can'ın fizyoterapisti Dilek Genç ise, "Dün vedalaştık sanki. Son kez seansımızı yaptık. Cumartesi günleri geliyorum ben. En son dün görüştük" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Acılı anne Fatma Kahraman ise oğlunun mezarında ağıtlarıyla yürekleri dağladı.