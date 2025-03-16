×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hayatını evladına adamıştı... Doğuştan engelli Can'a acı veda: Dün vedalaştık sanki

Güncelleme Tarihi:

#Can Kahraman#Bolu#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 17:37

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ailesinin gözü gibi baktığı doğuştan engelli 26 yaşındaki Can Kahraman, hayatını kaybetti. Can, hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluğunu yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde annesi, babası ve fizyoterapisti gözyaşlarına boğuldu.

Haberin Devamı

Mudurnu'nun Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Can Kahraman, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can'ın tüm bakımlarını annesi üstlendi. Yıllarca büyük bir özveriyle oğluna bakan Fatma Kahraman, ona adeta hayatını adadı.

Dün gece evinde hayatını kaybeden Can'dan geriye ise hatıraları kaldı. 1 yıl önce İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan fedakar anne, "25 yıldır hiç yılmadım" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Hayatını evladına adamıştı... Doğuştan engelli Cana acı veda: Dün vedalaştık sanki

Can Kahraman, hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluğunu yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

 

Haberin Devamı

"YİNE DE GÖZLERİ GÜLERDİ"

Acılı baba Şaban Kahraman, "O kadar zor şartlara rağmen yine de gözleri gülerdi. Onun çektiği acıları normal bir insan çekmemiştir. Annesi kendini suçlu hissediyor 'uyurken bakmadım' diye. Son zamanlarda ağrıları azalmıştı" dedi.

Hayatını evladına adamıştı... Doğuştan engelli Cana acı veda: Dün vedalaştık sanki

 

"DÜN VEDALAŞTIK SANKİ"

Can'ın fizyoterapisti Dilek Genç ise, "Dün vedalaştık sanki. Son kez seansımızı yaptık. Cumartesi günleri geliyorum ben. En son dün görüştük" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Acılı anne Fatma Kahraman ise oğlunun mezarında ağıtlarıyla yürekleri dağladı.

Hayatını evladına adamıştı... Doğuştan engelli Cana acı veda: Dün vedalaştık sanki

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Kahraman#Bolu#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!