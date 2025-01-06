Karın germe ameliyatı sonrası hayatı kâbusa döndü! Hayatını çürüttüler

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İSTANBUL’da Yasemin Kırkıncıoğlu (50) avukatı Sena İzmitli Demiroğlu aracılığıyla tüketici mahkemesine sunduğu dilekçede, 18 Eylül 2024 tarihinde özel bir hastanede davalı doktor B.A. tarafından 180 bin TL’ye karın germe ameliyatı olduğu belirtilerek, “Ameliyat 8.5 saat sürmüş, müvekkilim operasyonu geçirdiği üçüncü günün sonunda taburcu edilmiştir. Operasyondan sonra dördüncü gün davalı doktor B.A.’nın asistanı olan E.K. doktorun bilgisi dahilinde müvekkilin evine giderek ameliyat bölgesindeki direni çıkarmış ve pansuman yapmıştır. Asistan E.K. pansumanı yaparken canı çok yanan müvekkilim derisinde çürümeye benzer bir değişiklik gördüğünü ve hareket etmekte de çok büyük zorluk çektiğini davalı doktorun asistanına söyleyerek nedenini sormuştur. Asistan da bunun operasyon sonrası korse takmaktan kaynaklı olabileceğini söylemiştir.

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‘DAVALI DOKTOR BİLE ŞOK OLDU’

Bundan sonra 4 gün daha geçmiş operasyonun sekizinci gününde davacı müvekkil nefes alamamaya başlayınca doktorunu aramış, operasyon bölgesinin karardığını bir gariplik olduğunu belirtmiş doktoru da hemen hastaneye gelmesini söylemiş, kan gazını kontrol etmelerinin gerektiğini kendisine söylemiştir. Ancak müvekkil nefesinin çok yoğun şekilde kesilmesi sebebiyle kendisi hastaneye gidememiş bunun üzerine doktor evine ambulans göndererek hastaneye sevkini sağlamıştır. Davalı doktor acil işlemler sonrasında müvekkilin operasyon bölgesini kontrol etmek için açtığında şok olarak, ‘Çürümüş burası. Kokuyor’ şeklinde tepki vermiştir. Müvekkilin ameliyat sonrasındaki kan değerleri oldukça düşük olup buna ilişkin bir kan takviyesi de verilmediği için kandaki oksijen seviyesi düşmüş bu sebeple de operasyon bölgesinde kangren başlamıştır.

TEDAVİNİN HAFTALIK MALİYETİ 10 BİN TL

Müvekkil yaşamış olduğu bu üzücü durum neticesinde ameliyat olduğu hastanede 17 gün yatarak tedavi görmüştür. Müvekkile hücre yenileyici ozon tedavisi yapılmasının uygun olacağına karar verilmiş olup, ozon tedavisine başlanmıştır. Ancak bu tedavinin 1 yıl sürmesi gerektiği kendisine söylenmiş ve bu ozon tedavisi için kendisinden hastane tarafından ekstra yüksek ücret talep edilmiştir. Müvekkil her gün evine getirilen bir cihaz ile özel bir tedavi olmaktadır. Bu tedaviye ilişkin haftalık 10 bin TL ödeme yapmaktadır. Ayrıca müvekkilim her hafta ozon tedavisi görmektedir. Bundan başka karın bölgesine vaks tedavisi yapılmaktadır. Müvekkil bu tedavileri 1 yıl boyunca görecek olup ciddi bir maddi zararı mevcuttur.”

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Dilekçede, hastane ve operasyonu yapan doktorun 500 bin maddi, 1 milyon TL de manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edildi.