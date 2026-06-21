Hayatını çocuklarına adayan bir baba... Çocuklarının sağlığı için yardım istedi

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Günün 24 saatini çocuklarına ayıran ve bu nedenle çalışamayan Ömer Esmer, çocuklarının ağırlaşan sağlık sorunları ve yaklaşan ameliyat süreci nedeniyle yetkililerden destek bekliyor. Küçük oğlu Abdullah’ın tam 6 yıldır evden çıkmadığını ve son 2 yıldır da duş almadığını belirten Esmer, büyük oğlu Muhammed’in ise elindeki tümör nedeniyle acil cerrahi müdahaleye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Yaşadığı zorlu süreci anlatan baba Esmer, şunları söyledi:

‘EVDEN ZOR ÇIKIYORUM’

“Muhammed ve Abdullah adında iki oğlum var. İkisi de down sendromlu. Muhammed (30) yüzde 95, Abdullah (27) ise yüzde 93 engelli. Zor günler geçirdik. Eşim, obezite ve şeker hastasıydı. Bir gün fenalaştı, kilosu sebebiyle üçüncü kattan itfaiyeyle çıkarılabildi, hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen 2012 yılında kaybettik. O gün bugündür evlatlarıma kendim bakıyorum. Dolayısıyla çalışamıyorum, evden dahi zor çıkıyorum. Çalışmak istesem bile çoğu işyeri kabul etmiyor. Çocuklarım ben olmadan yemeğini bile yiyemiyor. Üstelik sağlık sorunları da var. Oğlum Muhammed’in elinde tümör var ve yeterli uzmanlığa sahip bir hekim arıyoruz ameliyat ettirebilmek için.

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‘VÜCUDUNDA YARALAR ÇIKTI’

Diğer oğlum Abdullah ise koronavirüs döneminden bu yana yani tam 6 yıldır dışarı çıkmıyor. Üstelik iki yıldır da duş almıyor. Hareket etmediği ve duş almadığı için vücudunda yaralar çıkmaya başladı. İçmediği antidepresan kalmadı neredeyse ama ne yaptıysak ne dışarı çıkartabildik ne de duş almasını sağlayabildik. Abdullah’ın psikolojik destek alması şart, bunun için de çağrıda bulunmak istiyorum. Önceliğim her zaman için çocuklarım. Yakın zamanda bir operasyon geçireceğim ve çocuklarımı emanet edebileceğim kimsem yok. İhtiyaçlarımızı ve bizi soran hayırsever Alparslan Sezek bize destek olmaya çalışıyor ama nereye kadar... Acilen Muhammed’in elindeki tümör için alanında uzman bir cerrah bulmamız gerekiyor. Abdullah için ise psikolojik destek uzmanları ve ilgili hekimlere çağrıda bulunuyoruz.”