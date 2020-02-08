Hayatın kırıldığı an

Pegasus Havayolları’na ait TC-IZK kuyruk tescilli uçakta hayatını kaybeden emekli muhasebeci Alev Gençoğlu (60) için dün İstanbul Kadıköy’deki Erenköy Galippaşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Alev’in pilot ağabeyi Hakan Gençoğlu (63) annesi Hayriye Gençoğlu (82), aile dostları ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. Cenaze töreninde anne Hayriye Gençoğlu tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gençoğlu’na yakınları yardım etti.



UÇAK SAATİNİ ERKENE ÇEKTİ



Kardeşinin ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybettiğini belirten ağabey Hakan Gençoğlu, “Kardeşim boyun fıtığı tedavisi için olay günü sabah İzmir’e gitti. Ben İstanbul’da bir doktora gitmesini söyledim. Ama tanıdığı bir doktor vardı orada. Dönüş biletini de akşam saat 21.00’e almıştı. İstanbul’dan geldiği için doktor işini erken bitirmiş. Kardeşim de orada fazla beklememek için biletini 17.00’ye alıyor. Beni aradı, konuştuk. Akşam kar yağacağı söyleniyordu. O yüzden bileti erkene aldığını söyledi. Fazla geç saate kalmak istemiyordu. Ama bindiği uçak eceli oldu” dedi.



‘3 KADIN DA YAN YANAYDI’



Hayatını kaybeden Alev’in yakını Salih Özgür ise yaptığı açıklamada “Uçağı erken saate alıyor. Normalde 11. sıradaki koltukta oturuyormuş. Koltuğunu 6. sıradaki koltuğa aldırmış. Uçak koltukların bulunduğu yerden kırılıyor. Uçağın içerisinde hayatını kaybetmiş. 3 kadın yan yana vefat etmiş” diye konuştu. Gençoğlu’nun 30 yıllık arkadaşı Dilek Pırıldar ise “Olay günü telefonla konuştuk. Akşam geldiğinde yemeğe çıkacaktık. Akşam randevulaşmıştık. Gelmesini beklerken cenazesi geldi” dedi.



