‘Hayatın Kaynağı’nı yeniden yapacak

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ORDU’da, görsel sanatçı Alper Aydın, geçen yıl Hollanda’da yaşayan Kuzeyli ressam Hieronymus Bosch’un ‘Dünyevi Zevkler Bahçesi’ heykelinden esinlenerek, ‘Hayatın Kaynağı’ adını verdiği heykelini yapma kararıyla 1 yıl boyunca sahildeki plastik atıkları topladı. Aydın, plastik parçaları kille işleyip ortaya çıkardığı 7 metre uzunluğundaki heykeli, Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Sülü Burnu’nda, 20 Haziran’da sanatseverlerin beğenisine sundu. 40 gün boyunca bölgede ziyaret edilebilen heykel, 29 Temmuz’daki fırtınada Karadeniz’in hırçın dalgaları nedeniyle parçalanıp denize karıştı.

‘3 FIRTINA ATLATTI’

Alper Aydın, ‘Hayatın Kaynağı’ heykeliyle ilgili, “Uzun zamandır bu heykeli orada yapmayı hayal ediyordum. Ama sadece heykel olarak değil de gerçek anlamda ekolojik anlamının da olmasını istiyordum. 20 Haziran itibarıyla heykeli sergilemeye başladım ama geçen cumartesi dalgaların yükselmesiyle birlikte heykel denize gitti. Yani denizden gelen çalışma denize geri dönmüş oldu. Onu oraya koyarken bir risk olduğunun bilincindeydim. Çünkü 3 kez fırtına oldu ve fırtınayı da atlattı ama bu seferki dalgalar gerçekten çok yüksekti. Yaklaşık 3-4 metrelik dalgalar vardı. Heykel parçalandı” dedi.

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‘ZAMAN ALACAK’

Heykelle, denizdeki kirliğe dikkat çeken Aydın, “Kirliliğe insanları odaklamak istedim. Yani nelerin sonucunda neler ortaya çıkabilir, nasıl bakış açımızı doğaya karşı değiştirebiliriz, bunu söylemeye çalışıyordum. Bu sürecin sonucunda kirliliği görmem, onları almam, parçalamam, değiştirmem ve o parçaları güzel bir heykele dönüştürmem, onu bir cennet heykeli yapmam sonucunda o çalışma ortaya çıkmıştı. Bütün amacım, insanın doğaya yaptığı etkiye dikkat çekmekti. Bulabildiğimiz parçaları bulup tekrardan toparlamaya çalışacağız. Tekrar yapmak için zaman lazım. Tamamlandığında yeniden sergileyeceğim” diye konuştu.