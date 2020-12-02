Hayatımın en anlamlı ‘merhaba’sı

Tedavisi halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde devam eden ve kısa süre içinde taburcu olması beklenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilk görüntüsü, önceki gün yayınlanmıştı. Hasta yatağından Türkiye’ye selam veren Başkan Böcek dün de oturur halde bir görüntüyle duygularını paylaştı: “Hayatımın en samimi, en özel, en anlamlı ‘merhaba’sı ile sizleri selamlıyorum. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla, desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardım. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız.

Hastanede ziyarete gelip beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na, bu zor süreci atlatmamıza destekleriyle katkı koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, süreci yakından takip eden, bilgi alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Türkiye’nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, dostlarımıza, aileme, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Tedavi sürecimde üstün gayret göstererek Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarımıza, meclis üyelerimize ve tabii ki en önemlisi sağlığıma kavuşmamı sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin fedakâr, cefakar doktorlarına, tüm sağlık çalışanlarına, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ve tüm idari kadrosuna minnetlerimi sunuyorum. Tedavimin her aşamasında iyi niyetlerini ve dualarını her daim yanımda hissettiğim değerli hemşehrilerime ve gönlü benimle olan dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kısa bir fizik tedavi süreci sonrasında en kısa sürede aşık olduğum Antalyama ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.”

Muhittin Böcek 17 Ağustos’ta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

ESKİ EŞİ: ARTIK GÜLÜYORUZ

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, “Doktorlar taburcu olabileceğini söylediler. Hastaneden çıkıp eve geçmeye kendisini hazır hissettiği gün taburcu olacak. Bir süre daha fizik tedaviye devam edecek” dedi. Muhittin Böcek yoğun bakımdayken yaptığı duygusal paylaşımlarla konuşulan eski eşi Havva Minta da “Geçirdiğimiz zor günlerde ayakta kalmak için hep sıktık kendimizi. Ama artık gülüyoruz. Çok şükür zorlu süreci atlattık” diye konuştu.