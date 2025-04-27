Hayati Yazıcı'dan 27 Nisan mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, X hesabından 27 Nisan ile ilgili bir mesaj yayınladı;

Bugün #27Nisan 2007 e-muhtırasının yıldönümü.

Ülkemizin çok partili siyasal hayatının 2000’li yıllara kadar olan kısmı darbeler, cuntalar ve vesayet lekeleriyle doludur.

Siyasi tarihimizde, milletin hukukunu korumak üzere milletten yetki alarak görev üstlenmiş kadroların dağınıklığı ve dirençsizliği nedeniyle maalesef millet iradesi devre dışı kalmış, ‘koruyup kollama’ gerekçesi ile yapılan darbeler yüzünden Millet her alanda büyük kayıplara düçar hale getirilmiştir.

Demokrasiyi hazmedemeyen vesayetçi unsurlar, #27Nisan e-muhtırası ile de doğrudan millet iradesini ve gücünü milletten alan AK Parti Hükümetini hedef almıştır.

Bu girişim, herşeyden önce Milletimizin hukukunu ve iradesini yok sayan antidemokratik bir girişim olarak tarihe geçmiştir.

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Biz milletin hukukunu korumak, insanımızın önündeki sosyo-ekonomik engelleri ortadan kaldırmak, ekmeğini büyütmek, hayat standardını yükseltmek için Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelmiş ‘erdemli kadrolar’ olarak, egemenliğin yegâne sahibi Millet iradesine yönelik teşebbüs karşısında tereddüt etmeden, Milletten yana tavır almış, Milletin hukukunu devre dışı bırakmayı hedefleyen darbe teşebbüsüne karşı ‘dik’ durarak, kararlı tavrını hiçbir duraksamaya mahal vermeksizin ortaya koymuş bir kadroyuz.

AK Parti, bu hukuksuzluk ve darbe heveslileri karşısında hiçbir tereddüt yaşamamış, ‘meydanı’ cunta zihniyetine ve destekçilerine bırakmamış, Milletimizin egemenlik hakkından yana dimdik durmuştur.

‘Cunta’ sicili kabarık olanların hizalandığı yer yine Milletimizin yanı olmamış, cuntacıların ve muhtıranın alkışlayanı olmuşlardır.

Siyasi tarihimizde ilk darbe önleyen parti, Liderimiz Sn.

@RTErdogan

öncülüğünde dik durarak darbeye geçit vermeyen AK PARTİ’dir.

Siyasetinin temeline ‘Millet İradesi’ni yerleştiren AK Parti, Milletimizden aldığı güçle, milletimizin hukukunu çiğnetmeden 27 Nisan darbe teşebbüsünü geri püskürtmüş, ‘bildiri’ metnini buruşturup atmıştır.

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Bu perspektifle ele alındığında AK Parti’nin 27 Nisan e-muhtıraya karşı duruşunun siyasal okunuşu vardır. İlkesel olarak ‘darbelere karşı’ politik duruş geliştiren AK Parti, siyasi pratiğinde de bunu net ve kararlı bir şekilde göstermiştir. AK Parti, Liderinin öncülüğünde hep birlikte Milletin hukukuna sahip çıkarak dik durmuş, darbeyi önlemiştir. Çok partili siyasi tarihimizde bu duruş ilktir ve çok kıymetlidir.

Aziz Milletimiz, darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen ilk seçimde AK Parti’ye güçlü desteğini yineleyerek, yeniden yetkilendirmiş, demokrasi düşmanlarına, vesayet odaklarına ve cunta zihniyetine en güçlü cevabı vermiştir.