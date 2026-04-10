Hayati Yazıcı: Takıntılı hale geldi

Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde, basın mensuplarına açıklama yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ara seçim talebine ilişkin özetle şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Özgür Özel’in, ara seçimlerle ilgili son haftalarda bir takıntılı hale geldiğini görmekteyim. Ara seçimlerin ne zaman, hangi koşullarda yapılacağına ilişkin düzenleme Anayasa’nın 78’inci maddesinde ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nda çok ayrıntılı olarak yazılmış. Bu söylemini güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis’e geldiğini söylemiş bulunuyor. Bu tamamen zırva. Bir ana muhalefet partisi genel başkanının, çok özenli, söylediklerinin yere basar olması, dayanaklarının bulunması, belgeli ve doğru olması zaruridir diye düşünüyorum. Genel Başkan, eline tutuşturulan, verilen dokümanları bir hedefe odaklanarak ne anlama geldiği, neyin ne zaman yapıldığını, hiç irdelemeden muhakemesini yapmaksızın rastgele bir söylemi izah etmekte. Bu üzüntü verici.”

ERDOĞAN’IN SEÇİLMESİ

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2002 seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla aday olamadığını hatırlatarak, “Siirt’te yapılan seçimlerin yenilenmesi dolayısıyla 9 Mart 2003 tarihinde o arada yapılan anayasa değişikliği, birtakım düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle 9 Mart Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Olay bundan ibaret. Yani herhangi bir ara seçimle seçilmişliği söz konusu değil. Bunu düzeltmek, bunu paylaşmak istedim. Tavsiyem, Sayın Genel Başkan’ın herhangi bir konuda özellikle siyasal, münazara ve münakaşa değerlendirme konusu yapılacak alanlarda, bir fikir beyan ederken dokümanları iyi analiz etsin” dedi.