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Hayatı kâbusa dönmüştü... 'Delirten hastalık'tan ameliyatla kurtuldu

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#Delirten Hastalık#Trabzon#Trigeminal Nevralji
Hayatı kâbusa dönmüştü... Delirten hastalıktan ameliyatla kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 11:50

Trabzon'da yüzünde sinir ağrısı çeken 54 yaşındaki Zübeyda Karabinaoğlu, ameliyatla sağlığına kavuştu.

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Karabinaoğlu, bir süre önce yüzünde şiddetli ağrılar nedeniyle, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu.

Op. Dr. Ali Samet Topsakal'ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu Karabinaoğlu'na halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri etkileyen ağrı) tanısı konuldu.

Hayatı kâbusa dönmüştü... Delirten hastalıktan ameliyatla kurtuldu

Karabinaoğlu, 8 Ekim'de Topsakal ve ekibinin yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Topsakal, Karabinaoğlu'nun trigeminal nevralji nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Hastamız bize geldiğinde ağrılarından dolayı konuşamıyordu. Yaptığımız tetkikler sonucu ameliyat olmasına karar verdik. Ameliyat sonrası bir hafta hastanede kaldı, yaptığımız kontrollerde şu anda gayet iyi durumda, normal hayatına döndü." dedi.

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Hayatı kâbusa dönmüştü... Delirten hastalıktan ameliyatla kurtuldu

Daha önce aynı şikayetlerle başvuran bir hastayı sağlığına kavuşturduklarını anlatan Topsakal, "Bu tür şikayetleri yaşayarak hastanemize başvuran hastalarımızın rahatsızlıklarını giderebilmek adına başarılı operasyonlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

 

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#Delirten Hastalık#Trabzon#Trigeminal Nevralji

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