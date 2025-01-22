Hayata uzanan çarşaflar

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76 can kaybının yaşandığı yangın faciası, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. O gece otelde olan görgü tanıklarının ve faciadan kıl payı kurtulanların anlattıkları ise yüreklerimizi cayır cayır yaktı.

ALEVLER BİR ANDA OTELİ SARDI

Sömestr tatili nedeniyle çoğunlukla çocuklu ailelerin kaldığı otelde kayak eğitmenliği yapan Necmi Kepçetutan, gece gürültüyle uyandığını söyledi: “Saat 03:00-03:15 arası biz uyandık gürültülere. Dışarı çıktığımda 4. katta, restoran katında alevleri gördüm. Sonra oteli sarmaya başladı. Personellerle 15-20 kişiyi çıkardık. Oteli çok iyi bildiğimiz için çabuk çıkabildik biz. Dumanlar çok fazlaydı. Camlardan atlayanlar oldu maalesef.

ÖĞRENCİLERİMİ BULAMADIM

Bazı öğrencileri bulamadım, korkuyoruz. 140 odalı bir otel. Yangın merdiveni vardı ama bu dumanda bulmak maharet ister. Duman içeriyi kaplamıştı, görüş alanı çok düşüktü.” Bir teleski çalışanı ise, “Gözümüzün önünde atladı bir kişi, ona üzülüyoruz. Kurtaramadıklarımıza üzülüyoruz” sözleriyle korku dolu anları anlattı.

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GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜLER

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi: “Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması çalışmaları zorlaştırdı.”

SEKİZİNCİ KATA İP ATTIM

Otel personeli Hıdır Yeşiş de dehşeti anlattı: “Personel kalma yerimiz 2’nci kattaydı. Saat 03.30 civarında arkadaşlarımız kapıları sert bir şekilde çaldı ve ‘Yangın var’ dediler. Biz de dışarıya çıktık, diğer kapıları falan çaldık. Sanırım 4’üncü kattan 5’inci kata doğru alevler yayılıyordu. Alevlerin içinden ‘İtfaiye yok mu?’ diye bağıranlar, çığlıklar atanlar, rüzgârın estiği yöne doğru nefes almaya çalışanlar... 9-10’uncu katlardan atlayanlar olmuş. 4-5’inci katlardan çarşafla kendini sarkıtanlar vardı, orada 4-5 kişi gördüm. Ben de 8’inci kata ip attım. Arkadaşların da yardımıyla 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler. Daha sonra rüzgârın şiddeti arttı, oradan uzaklaştık.”

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CAMLARDAN ATLADILAR

Alevlerin çepeçevre sardığı otel odalarında kalanlar, koridorlardan çıkamadıkları için can havliyle kendilerini pencerelerden aşağı attı. Atlayanlardan da hayatını kaybedenlerin olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI FACİAYI ANLATTI

ALEV KAPANINDA ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA

Yüreğimizi yakan faciaya tanık olanlar ve kıl payı kurtulanlar, cehennemi geceyi gözyaşları içinde anlattı. Camlardan atlayanlar, bebeklerini atmaya çalışanlar, kulakları yırtan ‘Kurtarın bizi ne olur’ çığlıkları dehşetin büyüklüğünü gözler önüne serdi...

‘SABAHI OLMAYAN BİR GECEYDİ, BİTTİK’

Bir teleski çalışanı facia anlarını anlatırken, “Sabahı olmayan bir geceydi. Herkes çok yorgun, bittik. En az 30-40 kişiyi tahliye ettik. Sabaha kadar tahliye etmeye çalıştık. Keşke hiç yaşanmasaydı ama yaşadık. Aileler, kaymaya gelen öğrenciler vardı. Bu bir felaket” dedi. Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı. Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, “Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık” dedi.

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YATAK YORGAN NE VARSA SERDİK

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi. İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak, yorgan, battaniye getirerek yere koyduklarını, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

YANGIN ALARMI ÇALMADI

Yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk, ilk etapta bir şey fark etmediğini, çatıdan kar düştüğünü zannettiğini söyledi. Yangın sesinin giderek şiddetlendiğini ve koridorlardan “yardım edin” seslerinin yükseldiğini belirten Şentürk, şunları anlattı: “O zamana kadar herhangi bir duman görmedik, bir koku almadık. Hızlı bir şekilde hazırlanarak aşağıya inmeye çalıştık. Duman nefes almamızı engelleyecek yoğunluktaydı. Kızımla ezbere merdivenlerden dolanarak kapıya koştuk. Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı. Eşim yangın merdivenini bulamadığı için sundurmadan aşağıya atlamak zorunda kaldı. Kurtulduğumuz için çok şanslıyız.”

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BEBEĞİMİ ATIYORUM YALVARIRIM TUTUN

Bir otel çalışanın, “Bir adam bebeğini sarkıttı, ‘Battaniye getirin tutun bebeğimi atacağım’ dedi bize. Allah’tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı” sözleri yürek dağladı. Yandaki otelde çalışan Barış Salgür ise yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı: “İmdat seslerini duyunca otele koştuk. İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler.”