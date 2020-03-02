Hayata tutundu

İstanbul Avcılar’da, geçen cuma günü sabah saatlerinde bir binanın bodrum katında bulunan Kuş Sevenler Derneği’nden dumanların çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, elektrik sisteminden kaynaklandığı sanılan yangına müdahale etti. İtfaiye erleri, yoğun duman ile kaplanan dernek binasındaki yangını söndürmeye çalışırken aynı zamanda içeride bulunan, aralarında özel eğitimli kuşların da bulunduğu canları kurtarmak için büyük çaba harcadı.



İtfaiye erleri, ters çevrilen kuş kafesleri ve kutulara doldurdukları önemli bölümü güvercin olmak üzere çok sayıda kuşu dışarıya çıkarmaya çalıştı. Kafes ve karton kutularda taşınan kuşlar, hemen yakındaki bir kahveye götürüldü. Yangın yerine yüzünde maskesi ve sırtındaki oksijen tüpü ile giren itfaiye eri dışarı çıkarken, omuzunda canını kurtarmak için konan bir güvercin olduğu görüldü. İtfaiye erleri 300 kuşun hayatını kurtardı.



Dernek yöneticisi Kürşat Kaplan, yangında maddi kaybın önemli olmadığını, önemli olan 'can' olarak nitelendirdiği kuşların kurtulması olduğunu söyledi. Kaplan, az sayıda kuşun kurtarılamadığını da ifade etti.