Hayata ‘tırmanan’ kadın! Süphan’ı aştı hedefi Ağrı Dağı

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Türkiye’nin dört bir yanında zirvelere ulaşan Miyase Kaya, hayat mücadelesiyle ilham veriyor. 60 yaşında olan Miyase Hanım, 2013 yılında önce meme kanserine yakalandı, ardından üç sene sonra böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Ancak o yıkılmadı, yüzde 50’nin altında çalışan tek böbreğiyle dağcılık sporuyla tanıştı, hayallerini zirveye taşıdı. Sarp dağlara tırmanma mücadelesini hastalıklarıyla savaşının simgesi haline getirdi. Süphan, Erciyes, Demirkazık ve Hasandağı olmak üzere 25 dağa tırmanan Kaya, yaşadığı zorlukları ve kendisine şifa olan dağcılık tutkusunu şöyle anlattı:





İNSANIN BİR AMACI OLMALI

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“Dağcılık sporuyla zor bir dönemin ardından tanıştım. 2013 yılında meme kanseri teşhisi konuldu ve sağ memem alındı. Kötü huylu bir tümördü bu. Her yerime sıçrama ihtimali olan bir kanser türü hâlâ vücudumda dolaşıyor. Sürekli kontrol altındayım. Hemen akabinde 2016 yılında böbrek yetmezliği tanısı aldım. Üstelik diğer böbreğim de yeterince çalışmıyormuş, yüzde 50’nin altında çalışıyormuş. Hayatımda başıma gelen bu gibi olumsuzluklar beni yıldırmadı hiçbir zaman, aksine bu süreçte dağcılık sporuna gönül verdim. İnsanın yaşamında bir amacı olmalı, yoksa herkes bu dünyadan er ya da geç gözlerini kapayıp gidecek. Hedefinizi gerçekleştirirseniz de bu hayata gözlerinizi kapayacaksanız, gerçekleştirmezseniz de kapayacaksınız. Hastalığım süresince de ‘neden ben’ diye sorgulamak yerine hayata karıştım.”

GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Miyase Kaya’nın daha büyük hedefleri ve hayalleri var: “Dağcılık mücadele gerektiren bir spor. Tırmanırken zorlanıyorum ama çıkıyorum. Benim rekorum 4 bin 50 metre ile Süphan Dağı... Erciyes, Demirkazık ve Hasandağı olmak üzere toplam 25 dağa tırmanış gerçekleştirdim. Şu an yaptığım bir tırmanıştan ötürü bir sakatlık yaşıyorum ama asla bu tutkumu bırakacak değilim. Hayallerim, hedeflerim var. Örneğin, ilerleyen süreçteki hedefim Ağrı Dağı’na çıkmak... Keşke imkânım olsa da Everest Dağı’na da çıkabilsem... Ne demişler: Gerçekleşen bir hayal, cesaretle atılmış küçük bir adımla başlar.”