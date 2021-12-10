‘Hayata Dönüş’te ‘tanık’lık yapacak

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F Tipi cezaevlerini protesto eden hükümlü ve tutukluların ölüm oruçlarını sona erdirme gerekçesiyle 19 Aralık 2000’de 20 cezaevine birden operasyon düzenlenmişti. Operasyon nedeniyle Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı. Operasyondan tam 10 yıl sonra 37 er ve 2 astsubay hakkında, 15 yıl sonra da 157 jandarma personeli olmak üzere 194 sanık hakkında dava açılmıştı. Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Ali Aydın, operasyon planını Tantan’ın hazırladığını söylemişti.