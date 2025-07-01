Hayata dönüş’te karar kasıma kaldı

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Bazı tutuklu ve hükümlülerin, F Tipi cezaevlerini protesto etmek için 20 Ekim 2000’de başlattıkları açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için 19 Aralık 2000’de jandarma personeli tarafından ‘Hayata Dönüş’ ismiyle Bayrampaşa Cezaevi’ne operasyon düzenlenmişti. 12 kişinin hayatını kaybettiği operasyonda görev sınırlarını aştıkları ileri sürülen 39 er ve 157 rütbeli askeri personel hakkında dava açılmıştı.

‘KASTEN ÖLDÜRME’DEN...

Davanın 56’ncı duruşması Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Görev sınırlarını aştıkları gerekçesiyle 2010’da açılan ve yargılaması devam eden davada, duruşma savcısı tüm sanıkların ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklara ve avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Kasım 2025’e erteledi.