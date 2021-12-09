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'Hayata Dönüş Operasyonu' davasında dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan dinlenecek

#Bayrampaşa Cezaevi#Hayata Dönüş Operasyonu#Sadettin Tantan
Hayata Dönüş Operasyonu davasında dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan dinlenecek

Bayrampaşa Cezaevi'nde 21 yıl önce “Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 194 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve Adelet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 45'inci duruşmaya sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen bir kısım müştekiler avukatı Güçlü Sevimli ifadesinde “Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen ve operasyonda önemli bir görev üstlendiği belli olan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Ali Aydın bazı beyanlarda bulunmuştu. Aydın beyanlarında 'operasyonun bir numaralı sorumlusu Bülent Ecevit, iki numara İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, üç numara Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, dört numara da Aytaç Yalman' demişti. Buradan da anlaşılacağı gibi Ali Aydın operasyonda önemli bir görev üstlenmiştir. Bu nedenle Aydın'ın tanık değil, sanık olarak yargılanmasını ve mahkemenizden bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Biz bu yargılamada dönemin İçişleri Bakanın olan Sadettin Tantan'ın ve Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Tantan'ın operasyonda imzası bulunuyor" dedi.

Mahkeme, tanık Ali Aydın'ın beyanlarının içerik itibari ile kendisi hakkında soruşturma başlatılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle suç duyurusunun reddine karar verdi. Ayrıca dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve Adelet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede, 196 sanık “Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor. 2 sanık ise yargılama sürecinde vefat etti.

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#Bayrampaşa Cezaevi#Hayata Dönüş Operasyonu#Sadettin Tantan

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