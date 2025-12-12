‘Hayata Dönüş’ davasında zaman aşımı kararına itiraz

Haberin Devamı

Hükümlü ve tutukluların ölüm oruçlarını sona erdirme gerekçesiyle 19 Aralık 2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ‘Hayata Dönüş’ operasyonu kapsamında, Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 mahkûm hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Operasyona ilişkin dava, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 15 yıl sürdü. 17 Kasım 2025’te karara bağlanan davada mahkeme, suç tarihinde yürürlükte olan ve sanıkların lehine hükümler içeren 765 sayılı TCK uyarınca, 22,5 yıllık olağanüstü dava zamanaşımının 19 Haziran 2023’te dolduğunu belirleyerek, 194 sanık hakkında kamu davasının ayrı ayrı düşürülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Davaya bakan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların görev sınırlarını aşarak ölüm ve yaralanmalara sebep olduklarını belirterek, kararın kaldırılması için Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz etti.