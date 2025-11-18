Hayata Dönüş davası zamanaşımından düştü

Haberin Devamı

HÜKÜMLÜ ve tutukluların ölüm oruçlarını sona erdirme gerekçesiyle 19 Aralık 2000 yılında 20 cezaevine birden ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ düzenlendi. Operasyon nedeniyle Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı. Operasyondan yıllar sonra 39 er ve 157 rütbeli asker hakkında dava açıldı. Sanıklardan 2’si bu sürede vefat etti.

22.5 YILLIK SÜRE DOLDU

Davanın görüldüğü Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ndan 25 yıl sonra kararını açıkladı. Mahkeme kararında suç tarihinde yürürlükte olan ve sanıkların lehine hükümler içeren 765 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca 22.5 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin, 19 Aralık 2000’den itibaren geçen zaman içinde 19 Haziran 2023’te dolduğu gerekçesi ile tüm sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı düşürülmesine oybirliği ile karar verdi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.