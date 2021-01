' Hayata Dokunan Adam' Kayıhan Güven’ hayatını kaybetti

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Görevlisi, İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) Kurucu Genel Yayın Koordinatörü Öğr. Gör. Kayıhan Güven, (68) bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Birçok gazeteci ve akademisyen yetiştiren, iletişim alanında birçok uygulama alanının ve yayınının kuruluşunda görev alan Güven, 2011 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapıyordu.

“GERÇEK BİR İLETİŞİM ÜSTADIYDI”

Kayıhan Güven hakkında “Gerçek bir iletişim üstadı ve tam bir beyefendiydi” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: “2011 yılında adımını attığı İstanbul Aydın Üniversitesi Ailesinde birçok ilke imza atan Kayıhan hocamız, 2013 yılında temelini attığı GÖZ Dergisi ile iletişim öğrencilerinin gelişimine büyük katkı sağladı. O, Göz Dergisi ile uygulamalı eğitimin ne denli etkili olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. O, 1950'lerde Yaşar Kemal, Fikret Otyam gibi yazarların başlattığı röportaj geleneğini, bilinçli bir şekilde sürdürülmeye çalışan birisiydi. Anadolu’nun birçok yerini gezen ve fotoğraf sergileri açan Kayıhan hocamız ustalardan aldığı röportaj geleneği bayrağını devam ettirmeye ve öğrencilerine tanıklığa dayalı haberler yazdırmaya özen gösterdi.”

“ÇELEBİ BİR GELENEĞİN SON TEMSİLCİSİ”

Güven için “Çelebi bir geleneğin yaşayan son temsilcisi, İstanbul ve Anadolu âşığı bir foto muhabiri, iyi yetişmiş bir aydın ve tam bir beyefendiydi” diyen Doç. Dr. Aydın, “Göz Dergisi, gazetecilik ve fotoğrafçılık alanında eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinde onları motive eden en önemli öğretim aracı ve aynı zamanda etkisi yüksek bir yayıncılık mecrası oldu. Ajansa geldiğinizde kulağınıza her daim bir klasik müzik parçası yansırdı. Koridorlarda öğrencilerin çektiği fotoğraflar ve adına ‘Ara Güler Koridoru’ dediği alanda klasik daktilolardan oluşan minik bir sergi bizleri geçmişe götürürdü. Ajansın her yanı kitaplarla kaplı, duvarın bir yerinde çok sevdiği öğrencilerinin portreleri asılı. Çalışma masasının yanındaki akvaryumu ise bizleri adeta dinlendirir ve stresten arındırırdı. İAHA muhabirleri, 2013 yılından bu yana röportaj geleneğini teorik ve pratik anlamda sürdürüyor. Hocaları Kayıhan Güven şemsiyesi altında bugüne kadar yazılı basına haber, röportaj ve fotoğraf alanlarında önemli bir kaynak sundular. O, bilgisi, tecrübesi, başarılı meslek kariyeri ve yetiştirdiği değerli gazeteciler ile hep örnek oldu. Ve o bizim için her zaman kanatları altında huzur bulduğumuz bir ağabeydi. Birbirinden özel anıları ve tanıklıkları ile hayatımızı renklendirdi. Sohbetleriyle bizleri gülümsetti. Onu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kayıhan Güven’in cenazesi, 5 Ocak 2021 Salı günü öğle namazının ardından, ailesinin yaşadığı, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde toprağa verilecek.

İAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi @iahahaber Genel Koordinatörü Yaşayan son İstanbul beyefendilerinden

“Hayata Dokunan Adam”

Öğr. Gör. #KayıhanGÜVEN’i kaybettik.

Hocamıza Allah’tan rahmet,

ailesi, yakınları, öğrencileri, sevenleri ve tüm İAÜ Ailesi’ne

başsağlığı dileriz… pic.twitter.com/Xgh9RcpxAt — İstanbul Aydın Üniversitesi (@IAUKampus) January 4, 2021

Öğr. Gör. Kayıhan Güven, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2011 yılından bu yana tam zamanlı olarak görev yapmakta ve aynı tarihten bu yana kurucusu olduğu iletişim fakültesi uygulama alanı olan İstanbul Aydın Üniversitesi Haber Ajansı’nın genel yayın yönetmenliğini sürdürmektedir. Bir hukuk fakültesi mezunu ve aynı zamanda askeri hâkim olan Kayıhan Güven, mesleki kariyerine İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda asistan olarak devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı’nın kurucuları arasında yer almış ve bugün de hala yayın hayatını sürdüren İletilişim Fakültesi öğrencilerinin uygulama gazetesi İLETİM’i kurmuştur. Kayıhan Güven daha sonra 1980’li yılların sonu 90’lı yılların başında Cumhuriyet gazetesinde aktif gazetecilik yapmıştır. Ünlü öykücü Necati Güngör ile birlikte gazetenin arka sayfası için Anadolu’yu dolaşmış ve fotoğraflamıştır. Aynı yıllarda akademik kariyerine ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde devam etmiştir. Burada dönemin dekanı Prof. Dr. Ateş Vuran’ın isteği üzerine Türk iletişim tarihinde önemli bir yeri olan Marmara İletişim Haber Ajansı’nı (MİHA) kurmuştur. Bugün Türk medyasında çok sayıda önemli ismin yetişmesinde büyük payı olan ajans, yaklaşık 20 yıl fakülte bünyesinde yaşamını sürdürmüştür.

Güven, MİHA da Türk basınında yanlış kullanılan röportaj kavramına akademik bir tavırla sahip çıkmış ve bu türde üretilen yazıları MİHABER dergisi ve öğrenci röportaj kitaplarında yayımlamıştır. Ayrıca burada öğrencileriyle Anadolu’nun son 25-30 senesine tanıklık eden çok sayıda önemli fotoğraf sergileri de açmıştır.

Tüm bu süre içerisinde Öğr. Gör. Kayıhan Güven, o tarihlerde yeni kurulan iletişim fakültelerinde de yarı zamanlı görev alarak; oradaki uygulama alanlarının kurulmasına öncülük etmiştir. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını Yeditepe Postası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama yayını İLETİM dergilerinin kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Yine aynı yıllarda İDO’nun çıkardığı derginin genel yayın yönetmenliği üstlenmiştir. Yine UlusoyTRAVEL ve VARAN dergilerinde uzun yıllar röportajları ve foto röportajları yayımlanmıştır. “Vehbi Koç Anlatıyor-Bir Derleme” kitabının editörlüğünü yapmıştır.

2011 yılında ise Kayıhan Güven, İAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yenğin’in isteği üzerine bir uygulama alanı olan İstanbul Aydın Haber Ajansı’nı kurmuş ve GÖZ dergisini yayımlamaya başlamıştır. Öğrencilerin fakülte ders programı kapsamında derslerde gördükleri teorik bilgiler (örn. söyleşi-röportaj teknikleri, ajans haberciliği ve basın fotoğrafçılığı vb.) İAHA’da pratiğe dönüştürülerek GÖZ dergisinde yayımlanmıştır. GÖZ dergisi şimdilerde 12. sayısının hazırlığı içerisindedir. Kayıhan Güven aynı zamanda 1994 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde güz ve bahar dönemlerinde fotoğraf ve fotoğrafa giriş dersleri vermiştir.