Hayata böyle tutundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Afşar Mahallesi’nde bulunan Afşar Barajı’nın kapağının bulunduğu bölüme, önceki gün 18.30 sıralarında, 8 arkadaş piknik yapmaya gitti. Mehmet Çömlekçi (16) ile Hüseyin Yılmaz (14), baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli beton duvarda oturmak için aşağıya indi. Çömlekçi, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düştü. Arkadaşını kurtarmak için hamle yapan Hüseyin Yılmaz, baraj betonunda bulunan otlara tutunarak düşmekten kurtuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında susadığını söyleyen Yılmaz’a halat yardımıyla su uzatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Yılmaz, botla karaya çıkarıldı.





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