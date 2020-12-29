Hayata bağlayan çığlık

Adana'da 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede birlikte yaşayan Suriye uyruklu Kevser el İsa Hasan (20) ile İmad el Mansur Muhammet Suphi’nin (39), kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, önceki gece Kevser ile kıskançlık nedeniyle yine tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser’in yardım çığlıklarını duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Suphi, genç kadını banyoya götürerek defalarca bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Suphi’yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser el İsa Hasan ise sağlık görevlilerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.