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Hayat Sitesi’nde 77 saat

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#DEPREM#Hayat Sitesi#Arama Ve Kurtarma Çalışmaları
Hayat Sitesi’nde 77 saat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Malatya’da kolonları kesildiği iddia edilen, depremle yerle bir olan Hayat Sitesi’ndeki kurtarma çalışmaları sonucunda 60 yaşındaki Meral Nakir, 77 saatin ardından sağ çıkarıldı.

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Malatya’da soğuk hava koşullarına rağmen arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sürdürülen çalışmalar, kolonları kesildiği iddia edilen Hayat Sitesi’nde sonuç verdi. Depremden 77 saat sonra enkaz altında bulunan 60 yaşındaki Meral Nakir isimli vatandaş sağ çıkarıldı. Nakir, görevlilerin kontrolünde hastaneye sevk edildi. Malatya’da gerçekleşen bu mucize, arama kurtarma ekipleri ve Nakir’in yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Nakir’in ablası Songül Nakir, kurtarma çalışmalarında görev yapan yerli ve yabancı ekiplere gözyaşları içinde teşekkür ederek, “Minnettarız, hepsinden Allah razı olsun. Umarım enkaz altındaki diğer kişileri kurtarırlar ” dedi.

KÖPÜK’ÜN KATKISI OLDU

Nakir’in kurtarılması çalışmalarına Van’dan kente gelen AFAD ekibindeki arama köpeği ‘Köpük’ün katkısı büyük oldu. Van AFAD köpek eğitmeni Niyazi Özbek, “Enkazda Meral teyzemiz bulunduğu alanda tepki verdi ve ekipleri oraya yönlendirdik. Olağanüstü bir çalışma sonrasında bir mucize gerçekleşti ve sağ olarak kurtarıldı” dedi.

Hayat Sitesi’nde 77 saat

Hatay’da 11 yaşındaki Ahmet Fındık, 60 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonrası enkazdan kurtarıldı.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı noktalarından biri de, “enkaz altında yaşam belirtisi” tespit edilen Trend Garden Rezidans isimli bina oldu. Binanın enkazı altında bulunan mühendis Nazan Tukaş’ın kurtarma çalışmalarına katılmak için Şırnak’tan gelen Rahmi Ulaş, “Nazan lise arkadaşım. Van depreminde Nazan’ın bize çok katkısı oldu. O depremde ağabeyimi kaybettim. Enkaz altında olduğunu duyunca Şırnak’tan yola çıkarak geldim. Enkazda çalışma yapan yabancı arama kurtarma ekipleri enkazda hayat belirtisi olduğunu tespit etti. Bu nedenle çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Umutla bekliyoruz” dedi.

Hayat Sitesi’nde 77 saat

Gaziantep’teki arama kurtarma çalışmalarında 75 yaşındaki Bekir Yıldırım, Fransız, Katarlı ve Türk kurtarma ekipleri tarafından 71. saatte enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan Bekir Yıldırım’ın ilk sorusu “Nerelisin?” oldu.

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KAZMA DARBESİ İLE DAĞILIYOR

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Malatya’daki arama kurtarma çalışmalarında askerlerin yanı sıra çok sayıda madenci de görev yapıyor. Amasya’dan gelen madenciler moloz yığınına dönen binalardaki yapılaşmanın sağlıklı olmadığını, binalarda kullanılan betonun “kazma” darbesi ile dağıldığını şaşkınlıkla gördüklerini aktardı. Ekipte yer alan ancak ismini vermek istemeyen bir madenci de İnönü Kışlası’nın karşısında bulunan bir binada yaptıkları kurtarma çalışmasına ilişkin olarak “Kurtarma çalışması sırasında 35-40 yaşlarında bir kadın cesedine rastladık. Kadın cesedini kaldırdığımızda 1.5 -2 yaşlarında bir bebek cesedini gördük. Kadın, çocuğunu koruyabilmek için kendini siper etmiş. Bu görüntü karşısında saatlerce ağladım” dedi.

Hayat Sitesi’nde 77 saat

Hatay’ın Belen ilçesi’nde yıkılan Hisar Apartmanı’ndan 5 kişilik bir aile 88 saat sonra kurtarıldı. Konya 3. Ana Jet Üs Arama Kurtarma ve Konya AFAD ekiplerinin ortak çabasıyla kurtarılan aile hafif yaralarla hastanelere sevk edildi.

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SIRADA ANNESİ VE ABLASI VAR

Jandarma Arama Kurtarma timleri, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazında yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında 12 yaşındaki Muhammed’i depremden 79 saat sonra sağ olarak çıkarttı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından enkaz başında yapılan Muhammed, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Muhammed’in annesi ve ablasının da enkaz altında olduğu ve onları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hayat Sitesi’nde 77 saat

Hatay’ın Defne ilçesindeki Armutlu Mahallesi’nde devam eden çalışmalar sırasında enkaz altından ses alan ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Arama kurtarma ekibi, depremden 85 saat sonra 2 kadını enkaz altında sağ olarak kurtardı. Yaralı kurtarılan Gizem ve Özlem adlı iki kadın, hastanelere sevk edildi.

Hayat Sitesi’nde 77 saat

Hatay’da Öğretmenler Sitesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın enkazında çalışan AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar’ı kurtardı. Enkazdan AFAD görevlisinin kucağında çıkarılan Tatar, sağlık ekibine teslim edildi.

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#DEPREM#Hayat Sitesi#Arama Ve Kurtarma Çalışmaları

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