Hayat kurtarmaya giderken şehit oldular

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İtfaiyeye dün saat 10.00 sıralarında Bursa’nın Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi’ndeki orman deposu mevkisindeki trafik kazasında araçta sıkışanlar olduğu ihbarı yapıldı. Ekip, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile hemen yola çıktı. Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İtfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit, kaza yerinde şehit oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekibindekiler, meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini öğrenince gözyaşı döktü. İtfaiye personellerinin cansız bedenleri Orhaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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'KAYGAN ZEMİNDEN KAYNAKLI OLABİLİR'

Kazanın ardından bölgeye giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş incelemelerin ardından, “48 kilometreyle kazanın gerçekleştiğini öğrendik. Araç hızlı değil. Yol, geniş bir yol. Belki bir miktar yağış olmasından kaynaklanan zeminde bir kayganlaşma söz konusu olabilir. Başımız sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz. Bir kazaya müdahale etmek adına 4 evladımızı maalesef burada şehit verdik. Arkadaşlarımız görev şehididir” diye konuştu. Öte yandan kaza yapan itfaiye aracının 89 model ve 33 yaşında olduğu iddia edildi.