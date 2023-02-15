Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hayat kurtarmak için mücadele ederken kalp krizinden yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Metin Doruklu#Kahramanmaraş
Hayat kurtarmak için mücadele ederken kalp krizinden yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 12:21

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Doruklu'nun sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Haberin Devamı

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti. Metin Doruklu enkaz altında kalanların kurtarılmasında yer aldı. Metin Doruklu sosyal medya hesabından ekiplerinin kurtarma çalışmalarını paylaştı.

Hayat kurtarmak için mücadele ederken kalp krizinden yaşamını yitirdi

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Doruklu dün son olarak Kahramanmaraş’ta enkaz fotoğraflarıyla birlikte, "Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin" diye paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Hayat kurtarmak için mücadele ederken kalp krizinden yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ta günlerdir bölgede kurtarma çalışmalarına katılan Metin Doruklu, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Birçok yardım çalışmasında yer alan Metin Doruklu’nun ölümü büyük üzüntü yarattı.

Hayat kurtarmak için mücadele ederken kalp krizinden yaşamını yitirdi

Hayat kurtarmak için mücadele ederken kalp krizinden yaşamını yitirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Metin Doruklu#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi