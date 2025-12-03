Hayat kurtaran cihaz 2 yıla her yerde

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ASELSAN işbirliğiyle tamamen yerli mühendislik ürünü olarak geliştirilen ‘Otomatik Eksternal Defibrilatör’ (OED) cihazlarının tanıtımını bakanlıkta düzenlenen programla gerçekleştirdi. Törene, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da katıldı.

‘HAYAT KÖPRÜSÜ’

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin kriz anlarında dünyaya örnek olacak ölçüde güçlü bir sağlık müdahale kapasitesi oluşturduğunu belirterek, OED projesinin bu başarıya önemli bir teknoloji katkısı sunduğunu söyledi. Yerli üretim cihazların, kalp durması gibi saniyelerin kritik olduğu anlarda, ambulans ekipleri gelene kadar vatandaşlara adım adım yönlendirme yaparak ‘hayat köprüsü’ oluşturacağını vurguladı.

Cihazın kullanıcı dostu arayüz, Türkçe sesli komut ve akıllı ritim analiz sistemiyle herkesin kolayca müdahale edebilmesini amaçladığını belirten Bakan Memişoğlu, “Vatandaşlarımızın ilk yardım bilincini güçlendirerek her bireyi potansiyel bir hayat kurtarıcı haline getirmek istiyoruz. ‘Kalp durduğunda siz durmayın’ çağrısı toplumsal dayanışmanın bir parçasıdır” dedi.

HAVALİMANI VE TOPLU TAŞIMADA

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni stratejik plan kapsamında, 2026-2028 yılları arasında havaalanları, AVM’ler, toplu ulaşım alanları ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde OED bulundurma zorunluluğunun yaygınlaştırılacağı açıklandı.

Memişoğlu, konuşmasında yerli helikopter GÖKBEY’in 2026 yılında ambulans helikopter filosuna katılacağını da hatırlatarak, Türkiye’nin sağlık alanındaki teknoloji yatırımlarının hızla devam ettiğini ifade etti.