Hayat kurtaran 7 uygulama

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Yaşanan bu felaket de gösterdi ki teknolojinin doğru kullanımı hayat kurtarabiliyor. Mesela akıllı telefonlara indirilen bazı uygulamalar deprem sonrasında büyük yardımlarda bulunabiliyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sütçü, “Bu uygulamaların telefonda olması çok güzel ancak o sırada şarj yoksa bir anlamı kalmıyor. Şebekenin kullanılacak durumda olmaması da bir problem. O yüzden bunlar sınırlı etkiye sahip uygulamalar. Asıl önemli olan yapı güvenliği, eşyaların sabitlenmiş olması, deprem çantası gibi önemleri almak ve can güvenliğini sağlamak.

Yani deprem öncesindeki hazırlıklar çok daha önemli” diyor ve akıllı telefonlarda bulunması gereken 7 uygulamayı şöyle sıralıyor:

1- RASATHANE

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Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen uygulama Türkiye ve çevresindeki depremler başta olmak üzere tüm depremlerin bildiriyor.

2- 112 ACİL YARDIM

Acil destek gereken durumlarda konumu paylaşmayı sağlıyor.

3- AKUT GÜVENDEYİM

Önceden belirlenen kişilere internet olmadan da tek tuş ile kişinin güvende olduğunu bildiriyor.

4- DEPREM UYARILARIM

Dünyanın herhangi bir yerinde oluşan depremleri anında bildiriyor ve belirlenen kriterlere göre deprem bilgileri ve bilgilendirmeleri sağlıyor.

5- EARTHQUAKE

Yaklaşan depremi birkaç saniye önce bildiriyor ve acil durumlarda ileiştim imkânı sağlıyor.

6- AFAD ACİL ÇAĞRI

Tek tuş ile internet üzerinden 112 acil çağrı merkezi ile iletişim kurulabiliyor.

7- DÜDÜĞÜM

Afet sırasında yüksek sesler çıkararak ihtiyaç sahibinin sesini duyurmasını sağlıyor.