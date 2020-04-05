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Haber Giriş: 05.04.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu kimdir?

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Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu kimdir?
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Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, enfeksiyon hastalıkları anabilim dalında uzmanlığını sürdürmektedir. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dernegi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Derneği gibi alanıyla ilgili bilimsel kuruluşlara da üyedir. İşte, Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu, 1992 ile 1999 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almıştır. Eğitimini tamamlamasının ardından 2000-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tezini tamamlamıştır.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1 . Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Dernegi (EKMUD) , Üye, 2013
2 . Viral Hepatitle Savasım Dernegi (VHSD), Üye, 2010
3 . Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları Dernegi (KLIMIK), Üye, 2001
4 . HIV Enfeksiyonu Dernegi (HIVEND), Yönetim Kurulu Üyesi, 2013

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