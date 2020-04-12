Hayat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Hayatın Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman hayat kelimesine karşılık olarak ‘yaşam’ ya da ‘ömür’ karşımıza çıkıyor. Bu her iki kelime de yazılışları ve okunuşları farklı olsa dahi, hayat kelimesini karşılayarak aynı anlam üzerinden değerlendirme potansiyeli sunuyor.

Hayatın Eş Anlamlısı

Günlük yaşam içerisinde kullanılabilecek hayat kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘ömür’ veya ‘yaşam’ kelimeleri değerlendirilebilir. Tek başına da cümle içerisinde aynı anlam ile beraber telafi etmek mümkün. Üstelik her 3 kelimede aynı şekilde halk arasında oldukça yoğun kullanılan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Hayat kelimesine bir örnek vermek gerekirse;

‘’Bir hayat boyu mutluluklar dilerim’

Peki hayat kelimesinin anlamı nedir? Hayat kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ‘doğumdan ölüme kadar geçen süre’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım üzerinden cümle içerisinde amaca uygun olarak hayat kelimesini değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda hayat kelimesini alternatif eş anlamlı olarak ise hem yaşam hem de ömür kelimeleri değerlendirilebilir.